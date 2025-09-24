O grenadă cu încărcătură și două săbii de peste jumătate de metru, găsite în Timișoara în timpul unei percheziții

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Timiș a efectuat două percheziții domiciliare în Timișoara. Acțiunea a fost coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate:

Două săbii de aproximativ 60 cm

14 articole pirotehnice din categoria F2

O grenadă funcțională cu încărcătură activă

„La fața locului a fost solicitat un echipaj din cadrul I.S.U. Banat, care s-a ocupat de ridicarea, manipularea și expertizarea grenadei”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Cercetările autorităților continuă pentru investigarea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și munițiilor dar și deținerea fără drept a articolelor pirotehnice din categoria F2.

Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul Poliției Municipiului Timișoara, Serviciului Criminalistic și al jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE