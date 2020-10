Adolescenta suedeză cunoscută la nivel internaţional pentru activismul ei pentru mediu a transmis acest mesaj într-o postare pe Twitter.

”Nu mă implic niciodată în politica de partid. Însă alegerile care urmează în SUA sunt dincolo de asta. Din perspectiva climatului, este foatre departe de a fi de ajuns şi mulţi dintre voi bineînţeles că aţi susţinut alţi candidaţi. Dar… ştiţi,, la naiba! Organizaţi-vă şi convingeţi-i pe toţi să îl voteze pe Biden”, a scris Thunberg pe Twitter.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective its very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O