„Am vorbit în Parlamentul European despre reglementarea accesului minorilor la rețele sociale. Avem nevoie de o regulă în România și în toate statele europene prin care accesul la rețele sociale să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor. Le-am dat colegilor europarlamentari un exemplu recent care ne-a șocat pe toți: primarul din județul Giurgiu care a harțuit pe Internet o fetiță de doar 13 ani”, a scris Firea pe Facebook.

Fostul primar al Capitalei din perioada 2016-2020 a adăugat că cei mici devin foarte ușor victime ale agresorilor sexuali, iar „ca părinți, avem obligația să fim „polițiștii” mediului digital al copiilor noștri”, a subliniat Firea. Ea a dat ca exemple „instalarea de aplicații care limitează și blochează conținutul, să le permitem accesul controlat la rețele sociale, să ne asigurăm că vorbesc și acceptă cereri de la persoane pe care le cunosc în viața reală și să le vorbim despre faptul că un „prieten” online poate fi oricine în spatele tastaturii, inclusiv un agresor!”.

Amintim că în spațiul public a început o dezbatere generată de șeful DSU, Raed Arafat, care a afirmat pe 31 ianuarie că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a adăugat secretarul de stat în MAI, care a cerut parlamentarilor să vină cu o lege în acest sens.

Pe 1 februarie, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că soluția lui Arafat este dificil de implementat, spunând că „interdicția nu rezolvă nimic”, iar „copiii pot folosi platformele pe ascuns”. „E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”.

