După ce a vizitat două gropi comune din oraşele Al-Qutayfah şi Najha, lângă Damasc, fostul ambasador al SUA pentru crime de război, Stephen Rapp, a declarat pentru Reuters: „Avem cu siguranţă mai mult de 100.000 de oameni care au dispărut şi au fost torturaţi până la moarte”.

„Nu am prea multe îndoieli cu privire la acest bilanț, având în vedere ceea ce am văzut în gropile comune”, a adăugat el.

„Chiar nu am mai văzut aşa ceva de la nazişti încoace”, a mai declarat Rapp, care a activat la tribunalele pentru crime de război din Rwanda şi Sierra Leone şi care colaborează cu societatea civilă din Siria pentru a documenta dovezile de crime de război şi ajută la pregătirea unor eventuale procese.

„De la poliţia secretă care a luat oameni de pe străzi şi din casele lor, la temnicerii şi anchetatorii care i-au înfometat şi torturat până la moarte, la şoferii de camioane şi de buldozere care le-au ascuns cadavrele, mii de oameni au lucrat în acest sistem de ucidere”, a subliniat Rapp.

„Vorbim despre un sistem de teroare de stat, care a devenit o maşinărie a morţii”, a denunțat el.

Se estimează că sute de mii de sirieni au fost ucişi începând cu 2011, când represiunea întreprinsă de Bashar al-Assad împotriva contestatarilor regimului său a degenerat într-un război la scară largă.

75,000 bodies in 150 mass graves have been discovered in Al-Hussainiya, Damascus behind the Presidential Conference Palace



These bodies are of Syrians murdered by Assad



UN 🇺🇳 dignitaries were being wined and dined on top of the murdered Syrians bodies



pic.twitter.com/BCX7tQa7zg