Știri România Cântărețul de hip hop Guess Who, prins drogat la volan – Surse de Cristian Otopeanu . Actualizat Miercuri, 27 septembrie 2023, 15:34

Artistul Laurențiu Mocanu, cunoscut sub numele de scenă Guess Who, a fost depistat de polițiștii rutieri din București, la DrugTest, conducând sub influența unei substanțe psihoactive, mai precis cocaină, au declarat miercuri, 27 septembrie, surse apropiate anchetei pentru Libertatea.