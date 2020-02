De Mihai Niculescu,

Ionuț Drăguțu este administratorul public al Râșnovului și a relatat Facebook întâmplarea. Pe DN 73, în apropiere de comuna Cristian, a observat cum un șofer de TIR a aruncat gunoiul din cabină pe marginea drumului. În momentul în care a încercat să-i atragă atenția șoferului, brașoveanul s-a ales cu înjurături și șicane în trafic, arată Digi24.

Dorind, totuși, să atragă atenția asupra gestului necivilizat, Ionuț Drăguțu a decis să trimită gunoiul, prin colet, celor de la compania de transport care operează autocamionul.

„Am decis să le fac un cadou celor de la compania de transport, fiindcă poate așa reușim să schimbăm mentalități și să îi motivăm și pe alții să ia atitudine. Am sunat și la 112 , când s-a întâmplat incidentul, doar ca mare lucru nu am rezolvat, mi-au zis să merg să fac reclamație și să atașez dovezile. Nu mă interesa să-l sancționeze pentru șicanarea din trafic, dar măcar pentru că a aruncat gunoiul pe marginea drumului”, a scris Ionuț Drăguțu.

Declarație incredibilă a purtătorului de cuvânt de la Institutul Matei Balș: „Virusul nu zboară de pe costum pe pacienți!”

LIVE UPDATE: Coronavirus – România | Alte două cazuri de infectare cu COVID-19. Pacienții sunt din Maramureș și Timiș

Femeie izolată la domiciliu în Alba: „Mi-au spus că voi fi monitorizată de 2 ori pe zi, dar mi-au dat block și nu m-a sunat nimeni!” Reacția șefului DSP Alba