Noi măsuri pentru familii numeroase în Rusia

Într-un decret publicat de Kremlin, Putin a dispus crearea unui grup de lucru permanent pentru promovarea valorilor familiale tradiționale prin mass-media și alte inițiative sociale. Acest grup va avea rolul de a încuraja formarea unui mediu orientat spre familie, conform sursei citate.

Printre măsurile anunțate se numără și propunerea de modificări legislative care să promoveze o imagine pozitivă a familiilor numeroase în publicitate.

Totodată, guvernul rus a fost instruit să analizeze posibilitatea acordării unui sprijin financiar suplimentar familiilor cu copii, prin subvenționarea parțială sau integrală a ipotecilor, în special în cazul nașterii unui al patrulea copil sau mai mulți.

Conform decretului, suma maximă oferită ar putea ajunge la 450.000 de ruble (aproximativ 5.840 de dolari).

Aplicații mobile și sprijin pentru mame studente

Un alt punct-cheie îl reprezintă dezvoltarea unei aplicații mobile și a unei secțiuni dedicate pe portalul Gosuslughi, care să informeze familiile despre sprijinul oferit de stat. Această inițiativă trebuie finalizată până în iunie 2026.

De asemenea, Ministerul Educației și Științei a fost însărcinat să emită recomandări universităților pentru a crea condiții mai bune pentru femeile care devin mame în timpul studiilor. În plus, guvernul va analiza necesitățile creșelor și grădinițelor, inclusiv ale celor private, și va evalua extinderea unor modele de succes, precum centrele de sănătate reproductivă dezvoltate de corporația Rosatom și Agenția Federală Medico-Biologică.

Scăderea natalității continuă în Rusia

Cu toate aceste eforturi, rata natalității din Rusia continuă să scadă. În 2025, rata fertilității a ajuns la 1,347 copii per femeie, în scădere de la 1,4 în 2024, conform datelor oficiale. Aceasta rămâne sub rata de înlocuire a populației, stabilită la doi copii per femeie.

„Măsurile deja adoptate par a fi insuficiente. Din păcate, tendința negativă persistă. Rata natalității continuă să scadă”, a declarat Vladimir Putin la începutul lunii decembrie 2025.

Legea împotriva ideologiei „fără copii”

În 2025, parlamentul rus a adoptat o lege care interzice promovarea ideologiei „fără copii”, ce susține dreptul femeilor de a nu avea urmași. Totodată, guvernele regionale au fost încurajate să implementeze măsuri stricte pentru reducerea numărului de avorturi.

Rusia a alocat peste 37,5 miliarde de ruble (echivalentul a 402 milioane de dolari) pentru programele de creștere a natalității în următorii trei ani. Aceste inițiative intervin într-un context economic dificil, pe fondul războiului din Ucraina și al recrutărilor militare, factori ce afectează suplimentar rata de înlocuire a populației.

