Guvernul a decis, pe ascuns, mutarea Ambasadei României în Israel la Ierusalim; Anunțul, făcut de Dragnea, purtătorul de cuvânt al Executivului spunea că nu știe nimic

Guvernul a decis, pe ascuns, mutarea Ambasadei României în Israel la Ierusalim; Anunțul a fost făcut, joi seară, de liderul PSD Liviu Dragnea, al Antena 3. Interesant este că purtătorul de cuvânt al Executivului spunea, miercuri, în briefingul organizat după ședința de Guvern că nu știe nimic despre un astfel de Memorandum și că nu comentează acest subiect.

Miercuri, după ședința de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu a fost întrebat dacă pe ordinea de zi a existat un Memorandum prin care Guvernul stabilește mutarea Ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv, unde se află în prezent, la Ierusalim.

”Nu am niciun comentariu pe acest subiect”, a răspuns Nelu Barbu. ”Eu nu am văzut un memorandum de acest gen. Nu am văzut și nu am niciun comentariu pe acest subiect”, a repetat Nelu Barbu.

Joi seară, președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la Antena 3, că Guvernul a adoptat acest Memorandum.

”Guvernul a adoptat un memoranum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puțin important. Are valoare simbolică uriașă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influență nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relații speciale de foarte mulți ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administrația americană”, a spus liderul PSD.

El a continuat: ”Suntem practic a doua țară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate și cred că va aduce niște beneficii pe termen și scurs, și mediu și lung pentru România. Trebuie să folosim această șansă uriașă”.

În decembrie 2017, Liviu Dragnea anunța că Ambasada României din Israel ar trebui mutată la Ierusalim.

Afirmația președintelui Camerei Deputaților a fost făcută la Parlament, el arătând că este o opinie personală.

Ce spunea președintele României despre relocarea ambasadei la Ierusalim

În luna ianuarie 2018, Klaus Iohannis i-a spus, într-o coversație telefonică, premierului Israelului că România își menține decizia de “abținere” în cazul mutării ambasadei la Ierusalim

Președintele SUA, Donald Trump a anunțat, recent, că SUA recunosc Ierusalimul drept capitală a statului Israel. El a cerut Departamentului de Stat al SUA să înceapă pregătirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

Șeful statului arăta că poziția țării noastre față de statutul orașului Ierusalim rămâne conformă cu cea stabilită prin rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU și Adunării Generale ONU în materie. Totodată, în poziția exprimată cu prilejul explicației de vot, România a făcut apel la calm, a încurajat părțile să reia dialogul direct pentru deblocarea procesului de pace și a arătat că, în prezent, este necesară reînnoirea eforturilor internaționale pentru relansarea acestuia, context în care momentul promovării Rezoluției adoptate pe 21 decembrie 2017 a fost privit cu reticență de către țara noastră, ceea ce a și motivat decizia de vot „abținere”.

În consecință, o eventuală decizie în sensul mutării Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim poate fi luată doar pe baza parametrilor menționați, cu luarea în considerare a evoluțiilor viitoare privind Procesul de Pace în Orientul Mijlociu, iar, în cadrul acestuia, privind problema statutului Ierusalimului, mai transmitea președintele României.