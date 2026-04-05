Președintele sârb Aleksandar Vucic a anunțat duminică dejucarea unui presupus complot asupra gazoductului Balkan Stream, lângă granița cu Ungaria, și faptul că l-a informat deja pe aliatul său, premierul Viktor Orban. Aflat în plină campanie electorală, în care mizează să câștige alegerile cu inocularea fricii față de „amenințarea ucraineană”, care a înlocuit se pare „amenințarea Soros”, premierul ungar a convocat imediat Consiliul de Apărare.

Apoi, după reuniune, Peter Szijjarto a confirmat suspiciunile opoziției, și anume posibilitatea învinuirii Ucrainei. Ministrul ungar de externe, cunoscut pentru faptul că îi raportează omologului său rus Serghei Lavrov discuțiile din UE și acceptă să servească interesele Rusiei, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj video în care reia teza că Ucraina încearcă să saboteze aprovizionarea cu energie a Ungariei în contextul scumpirii prețurilor la petrol și gaze.

Guvernul Orban insistă cu „amenințarea ucraineană”

Szijjarto pretinde că „în ultimele zile şi săptămâni s-au întâmplat de toate”, acuzând Ucraina de un „blocaj petrolier” împotriva Ungariei și de tentativa unui „blocaj energetic total” prin atacuri „asupra conductei TurkStream pe teritoriul Rusiei”. „Acum avem acest incident de astăzi, când colegii sârbi au găsit lângă conductă o cantitate de explozibil suficientă pentru a o arunca în aer”, a adăugat el.

Acuzat de trădarea Ungariei și de obediență față de Rusia după divulgarea discuțiilor sale cu Lavrov, Szijjarto pretinde însă că apără „suveranitatea” țării sale. „Respingem cu cea mai mare fermitate un nou atac împotriva suveranităţii noastre, deoarece un atac asupra securităţii aprovizionării noastre energetice nu poate fi interpretat altfel decât ca un atac asupra suveranităţii noastre”, a insistat el.

Szijjarto a încercat apoi să-i sperie pe maghiari cu scumpirea prețurilor la gaze dacă premierul Orban și partidul său Fidesz vor pierde alegerile duminica viitoare. „Atât timp cât noi suntem aici, (…) vom proteja securitatea aprovizionării energetice şi vom apăra şi sistemul de reducere a costurilor la utilităţi”, a mai susținut el.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tihîi, a respins categoric încercările Guvernului Orban de a lega Ucraina de presupușii explozibili găsiți lângă gazoductul Balkan Stream.

„Ucraina nu are nicio legătură cu asta. Cel mai probabil este o operațiune rusească sub steag, ca parte a interferenței la scară largă a Moscovei în alegerile din Ungaria”, a declarat șeful diplomației ucrainene, referindu-se la agenții GRU și consilierii politici trimiși de liderul rus Vladimir Putin pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să câștige alegerile.

Peter Magyar denunță o „provocare în scop electoral”

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a declarat la rândul său că este vorba despre o operațiune sub steag fals în legătură cu care a primit semnale acum câteva săptămâni.

„Mai multe persoane au indicat public că ceva se va întâmpla «accidental» la conducta de gaze din Serbia, de Paște, cu o săptămână înainte de alegerile din Ungaria. Și așa s-a și întâmplat. Îi cer lui Viktor Orbán să înceteze (cel puțin în timpul sărbătorilor) să provoace panică și haosul planificate de consilierii săi ruși! (…) Nu va putea împiedica milioane de maghiari să pună capăt celor mai corupte două decenii din istoria țării noastre”, a reacționat Magyar, liderul Tisza.

„Dacă Viktor Orban și propaganda sa vor folosi această provocare (din Serbia – n.r.) în scopuri electorale, va fi o recunoaștere deschisă a faptului că a fost o operațiune sub steag fals planificată în prealabil.

Le doresc tuturor un Paște liniștit și plin de iubire! Adevărul și iubirea înving întotdeauna în cele din urmă”, a scris Peter Magyar pe contul său de Facebook.

Serbia suspectează un „imigrant cu pregătire militară”

Directorul Agenției de Securitate Militară (VBA) din Serbia, Duro Jovanici, a anunțat că suspectul ar fi un „imigrant cu pregătire militară”, iar explozibilii ar fi „fabricați în SUA”. El a respins voalat criticile față de această presupusă operațiune înainte de alegerile din Ungaria, numindu-le „dezinformare”. Șeful VBA a insistat că supectul va fi arestat. „Singura întrebare este dacă va dura trei zile sau câteva luni”, a spus Jovanici, citat de agenția de presă Tanjug.