Scenariul prezentat de Aleksandar Vucic

Potrivit lui Aleksandar Vucici, un aliat al premierului ungar Viktor Orban, două rucsacuri care conțineau „pachete mari cu explozibili și detonatoare” au fost găsite duminică la Kanjiza, în nordul Serbiei, „la câteva sute de metri de conducta” Balkan Stream.

Aleksandar Vucic, citat de AFP, a susținut că rucsacurile respective ar fi fost găsite de poliție și armată și a lăudat totodată „munca buncă a serviciilor sârbe de informații”.

Vucic și Orban, doi acoliți ai Kremlinului

„L-am informat pe premierul ungar despre primele elemente ale anchetei desfășurate de autoritățile noastre militare și polițienești cu privire la amenințarea la adresa acestei infrastructuri critice de gaze”, a adăugat președintele sârb, fără a menționa posibili suspecți sau motive.

Vucic a menționat doar „urme”, dar a lăsat să planeze misterul. Apoi a încercat să sensibilizeze opinia publică precum că presupusul explozibil găsit ar fi putut „amenința multe vieți” și ar fi putut provoca daune semnificative conductei de gaz.

Balkan Stream, o extensie a gazoductului TurkStream, care trece pe sub Marea Neagră, este destinată transportului de gaze rusești către Serbia și Ungaria.

Candidată la aderarea la Uniunea Europeană, Serbia este una dintre puținele țări din Europa care nu au impus sancțiuni Rusiei după lansarea invaziei din Ucraina și rămâne văzută ca un aliat al Kremlinului. Un aliat al Kremlinului este și premierul ungar Viktor Orban, deși țara sa face parte din Uniunea Europeană și NATO.

Viktor Orban a convocat imediat Consiliul de Apărare

La rândul său, Viktor Orban a anunțat imedit că a vorbit la telefon cu Aleksandar Vucic și a fost informat despre „explozibilii” găsiți în apropierea infrastructurii de gaze din Serbia care ajunge și în Ungaria.

Orban, care se confruntă cu alegeri pe 12 aprilie, a scris și pe Facebook că „autoritățile sârbe au găsit explozibili distructivi și echipamentele necesare pentru activare la infrastructura critică de gaze care leagă Serbia și Ungaria”.

„O anchetă este în desfășurare. Am convocat un consiliu extraordinar de apărare pentru această după-amiază”, a anunțat premierul ungar.

Nu este exclus ca premierul ungar să dea vina pe Ucraina, în condițiile în care duce o campanie electorală axată pe transformarea țării vecine într-o „amenințare existențială” pentru Ungaria. Anterior, Orban, care este consiliat de oamenii liderului rus Vladimir Putin, a susținut că infrastructura energetică din Ungaria ar fi în pericol și a mobilizat chiar și armata, numai că soldații nu știau de cine anume să o apere.

Ministrul de externe Peter Szijjarto a insinuat deja că Ucraina ar fi de vină

„Astăzi este Duminica Paştelui. Dacă există o zi care ar trebui să fie despre pace şi linişte, atunci aceasta este. Cu toate acestea, nu cu mult timp în urmă am primit notificarea din partea prietenilor noştri sârbi că cineva a încercat să arunce în aer conducta de gaze TurkStream pe teritoriul Serbiei. Aceasta este conducta care garantează aprovizionarea sigură cu gaze naturale a Ungariei”, a reacționat ministrul de externe Peter Szijjarto, cunoscut pentru faptul că este loial Rusiei și îi apără interesele în UE.

Șeful diplomației ungare susține că în ultimele zile şi săptămâni „s-au întâmplat de toate” și a negat din nou dreptul Ucrainei de a se apăra în fața agresorului rus: „Ucrainenii au organizat un blocaj petrolier împotriva noastră, apoi au încercat să ne supună unui blocaj energetic total prin faptul că au atacat conducta TurkStream pe teritoriul Rusiei cu zeci de drone, iar acum avem acest incident de astăzi, când colegii sârbi au găsit lângă conductă o cantitate de explozibil suficientă pentru a o arunca în aer”.

„Respingem cu cea mai mare fermitate un nou atac împotriva suveranităţii noastre, deoarece un atac asupra securităţii aprovizionării noastre energetice nu poate fi interpretat altfel decât ca un atac asupra suveranităţii noastre”, a adăugat Szijjarto, acuzat de opoziție pentru trădarea Ungariei în interesele Rusiei după apariția discuțiilor telefonice în care se angaja servil să urmeze ordinele ministrului rus de externe Serghei Lavrov.

Szijjarto a mai susținut că dacă conducta TurkStream nu ar funcţiona, Ungaria ar putea anula plafonarea preţurilor la utilităţi. „Atât timp cât noi suntem aici, cât timp Ungaria are un guvern naţional suveran, ne vom apăra, vom proteja securitatea aprovizionării energetice şi vom apăra şi sistemul de reducere a costurilor la utilităţi”, a insistat el, cu o săptămână înainte de alegeri.

Peter Magyar denunță o operațiune sub steag fals în scopuri electorale

De cealaltă parte, liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a declarat că este vorba despre o operațiune sub steag fals în legătură cu care a primit semnale acum câteva săptămâni.

„Mai multe persoane au indicat public că ceva se va întâmpla «accidental» la conducta de gaze din Serbia, de Paște, cu o săptămână înainte de alegerile din Ungaria. Și așa s-a și întâmplat.

Îi cer prim-ministrului să mă informeze imediat despre evoluții și să mă invite la ședința Consiliului de Apărare, deoarece, indiferent de cine a organizat această provocare, guvernul TISZA va trebui să rezolve situația.

Haos planificat de consilierii ruși ai lui Orban

De asemenea, îi cer lui Viktor Orban să înceteze (cel puțin în timpul sărbătorilor) să provoace panică, să provoace haosul planificat de consilierii săi ruși! (…) Nu va putea împiedica milioane de maghiari să pună capăt celor mai corupte două decenii din istoria țării noastre.

Încrederea poporului maghiar în serviciile maghiare a fost pe bună dreptate zdruncinată de seria de crime ale serviciilor secrete care au fost dezvăluite în ultimele săptămâni. Maghiarii se tem, pe bună dreptate, că premierul demisionar, urmând sfatul agenților ruși, încearcă să insufle frică propriilor compatrioți prin operațiuni sub steag fals din ce în ce mai grosolane.

Dacă Viktor Orban și propaganda sa vor folosi această provocare (din Serbia – n.r.) în scopuri electorale, va fi o recunoaștere deschisă a faptului că a fost o operațiune sub steag fals planificată în prealabil.

Maghiarii, îndemnați să nu cadă în capcana fricii întinsă de Viktor Orban

Guvernul TISZA va afla cine au fost patronii politici și executanții acestor crime antistatale în cadrul unei anchete publice cuprinzătoare.

Sub guvernul TISZA, ordinea, pacea, securitatea și dezvoltarea se vor întoarce în Ungaria. Cultura lui Orbán de «teme-te!» va fi înlocuită de libertatea de «nu te teme!». Guvernul TISZA va putea asigura securitatea Ungariei în cadrul sistemului federal al Uniunii Europene și NATO. În cadrul sistemului federal pe care Fidesz și Mi Hazànk plănuiesc în prezent să îl părăsească.

Le doresc tuturor un Paște liniștit și plin de iubire! Adevărul și iubirea înving întotdeauna în cele din urmă”, a scris Peter Magyar pe contul său de Facebook.

