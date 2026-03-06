Potrivit unor surse din trei servicii secrete europene citate de jurnalistul ungar de investigații Szabolcs Panyi, omul responsabil cu amestecul Kremlinului în alegerile din Ungaria este Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului de cabinet al lui Vladimir Putin și considerat arhitectul actualei infrastructuri de influență politică a regimului de la Moscova, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.

Serghei Kirienko, șeful operațiunii de salvare a scaunului lui Viktor Orban

După 11 ani petrecuți la șefia Rosatom, Serghei Kirienko (63 de ani) a devenit, în 2016, „țarul politicii interne” a Putin, iar în ultimii doi ani a primit atribuții tot mai extinse, inclusiv pe plan extern, tratând alegerile din alte țări ca extensii ale setului de instrumente de management politic al regimului de la Moscova.

Republica Moldova a fost cel mai recent și mai agresiv teren de testare, unde operațiunea de influențare a alegerilor desfășurate în 2024 și 2025 a inclus rețele de cumpărare de voturi, ferme de troli și agenți la fața locului. Operațiunea a fost un eșec pentru Kremlin, Maia Sandu câștigând alegerile prezidențiale în noiembrie 2024, iar Partidul Acțiune și Solidaritate, proeuropean, pe cele alegerile parlamentare din septembrie 2025.

Informațiile cu privire la eforturile Kremlinului în favoarea campaniei electorale a lui Viktor Orbán au fost partajate între statele membre UE și NATO, iar situația este monitorizată, notează Szabolcs Panyi.

Modificări la Kremlin după eșecul din Republica Moldova

Potrivit jurnalistului ungar, de la ultima înfrângere suferită în Republica Moldova, Kremlinul a operat modificări la vârful structurii sale responsabile de extinderea influenței pe plan extern. Așadar, la sfârșitul anului trecut, Putin a înființat o nouă Direcție Prezidențială pentru Parteneriat Strategic și Cooperare prin dizolvarea a două departamente mai vechi supravegheate anterior de Dmitri Kozak, care a demisionat între timp.

Omul responsabil de noua direcție este Vadim Titov, un loialist al lui Serghei Kirienko. Cei doi au lucrat împreună la Rosatom, unde Titov a condus rețeaua internațională a corporației de stat. Titov nu este diplomat în sens tradițional, ci un organizator și operator politic, la fel ca și Kirienko, precizează VSquare.

Ungaria este inclusă în spațiul postsovietic

Noua direcție se concentrează pe spațiul postsovietic, care, în concepția Kremlinului, include acum și Ungaria. Operațiunea ungară este structurată și pe teren, cu includerea unor experți ruși în manipularea rețelelor sociale. Aceștia ar opera în cadrul Ambasadei Rusiei la Budapesta, sub imunitate diplomatică.

Imunitatea față de urmărirea penală este esențială – o lecție învățată direct din Republica Moldova, unde autoritățile au avut nevoie de ani buni ca să desființeze operațiunile de influență, dezinformare și manipulare a opiniei publice întreprinse din cadrul misiunii diplomatice a Rusiei.

GRU operează direct de la Budapesta

Sursele VSquare spun că operațiunile de manipulare a electoratului ungar ar fi fost delegate unei echipe de trei persoane detașate în Ambasada Rusiei la Budapesta în numele GRU, serviciul secret militar al Rusiei. Potrivit unei surse din Europa Centrală, grupul operativ al lui Kirienko pentru Ungaria ține în mod activ legături cu agenți de campanie ai lui Viktor Orban. Între timp, mass-media pro-Orban a amplificat la cote maxime retorica kremlinistă anti-Ucraina.

Nu este pentru prima dată când agenți ruși cu funcții opace se instalează confortabil în infrastructura diplomatică de la Budapesta. Anterior, Ungaria a primit cu brațele deschise diplomați militari ruși din cadrul GRU, care au cultivat „prietenii” în cadrul aparatului de propagandă al lui Orban.

Sondajele arată că opoziția va câștiga pe 12 aprilie

În timp ce Putin caută să-l salveze pe Orban, Fidesz, partidul premierului ungar, este afectat de nemulțumiri interne din cauza sondajelor nefavorabile. Ultimul sondaj publicat de Median, unul dintre cele mai credibile institute independente de sondare a opiniei publice din Ungaria, arată că Tisza, o formațiune politică de opoziție, conduce în intențiile de vot cu 55%, în timp ce Fidesz se află pe locul doi, cu 35%.

Pe Polymarket, o platformă de predicții unde oamenii pariază bani reali pe rezultate, Peter Magyar, liderul Tisza, este considerat câștigător clar în fața lui Viktor Orban, cu 64%, față de 36%. Așa cum era de așteptat, Viktor Orban a interzis accesul cetățenilor ungari la Polymarket sub pretextul unor măsuri împotriva „jocurilor ilegale de noroc”.

Nemulțumiri crescânde în interiorul Fidesz

În spatele ușilor închise, starea de spirit din interiorul Fidesz este din ce în ce mai tensionată, iar degetele sunt îndreptate ferm către un singur om: Balazs Orban, directorul politic al lui Viktor Orban și șeful campaniei electorale a premierului ungar, după cum spun surse din interiorul Guvernului Ungariei.

Balazs Orban, care nu are nicio legătură de rudenie cu Viktor Orban, nu este un profesionist în campanii electorale, ci un teoretician politic care și-a construit reputația conducând Mathias Corvinus Collegium, terenul de antrenament ideologic al Guvernului Orban, finanțat cu 1,7 miliarde de dolari din bani publici. El l-a înlocuit pe Andras Gyürk, care a condus campaniile electorale ale Fidesz din 2004 încoace.

Critici la adresa strategiei electorale adoptate de Viktor Orban

Conform surselor jurnalistului Szabolcs Panyi, principala plângere este că Balazs Orban încearcă să copieze strategia care l-a propulsat pe Donald Trump la Casa Albă în rândurile unui electorat ungar diferit de cel american. Campania electorală se axează pe celebrități cotroversate și influenceri de rang inferior, unii dintre ei cu antecedente penale, folosiți pentru a consolida baza electorală, dar fără efectul dorit.

În plus, campania electorală a lui Orban acordă o mare atenție politicii externe, în special prin înfierarea Ucrainei și a Comisiei Europene. Peter Magyar, în schimb, se plimbă prin orașele și satele Ungariei, vorbind despre sistemul de sănătate care se prăbușește, salariile mici și corupția din țară. Tisza conduce o campanie la bază, în timp ce Fidesz este preocupat de un seminar geopolitic.

Panica este vizibilă chiar și în orbita instituțională a Fidesz. Pe 25 februarie, chiar în ziua în care a apărut sondajul Median, directorul Mathias Corvinus Collegium, Zoltan Szalai, a trimis o scrisoare studenților, părinților și personalului instituției în care susține că programul electoral al partidului Tisza vizează în mod explicit dezmembrarea colegiului. Implicarea Mathias Corvinus Collegium în alegeri nu este o surpriză, dar gradul ridicat de panică din tabăra lui Orban este o noutate, conchide VSquare.

