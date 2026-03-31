Unul dintre ordinele primite de la Moscova

Pe 30 august 2024, la doar o oră după ce s-a întors la Budapesta dintr-o călătorie la Sankt Petersburg, Peter Szijjarto a fost sunat de Serghei Lavrov. Șeful diplomației ruse i-a transmis omologului său ungar că a fost citat în toată presa rusă după vizita sa, apoi a început să râdă pe seama acestui fapt.

„Am spus ceva greșit?”, a întrebat Szijjarto, cu vocea ușor tremurândă și așteptând o confirmare din partea lui Lavrov.

„Nu, nu, nu. Spuneau doar că luptați pragmatic pentru interesele țării dumneavoastră”, a răspuns Lavrov.

Ministrul rus de Externe l-a sunat pe omologul său ungar cu o cerere concretă, venită din partea lui Alișer Usmanov, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cu o avere estimată la 11,5 miliarde de dolari. Alișer Usmanov își dorea atunci ca sora sa, Gulbahor Ismailova, să fie scoasă de pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

„Uite, sun la cererea lui Alișer. Tocmai mi-a cerut să vă reamintesc să faceți ceva în privința surorii sale”, i-a transmis Lavrov lui Szijjarto.

„Da, absolut”, s-a conformat ministrul ungar. „Problema este următoarea: împreună cu slovacii, prezentăm Uniunii Europene o propunere pentru retragerea ei de pe listă. O vom prezenta săptămâna viitoare și, pe măsură ce noua perioadă de revizuire va începe, va fi pusă pe ordinea de zi și vom face tot posibilul să o scoatem de pe listă”, a adăugat el.

Atitudine de slugarnic din partea ministrului ungar de Externe

Serghei Lavrov s-a arătat încântat de răspunsul primit și și-a exprimat aprecierea pentru „sprijinul” și „lupta” lui Peter Szijjarto pentru o așa-zisă „egalitate în toate domeniile”.

Lavrov și Szijjarto și-au continuat conversația manifestând un dispreț comun față de Uniunea Europeană, în special față de țările care sprijină Ucraina.

Ambii l-au criticat pe Josep Borrell, pe atunci Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, pe care Lavrov l-a numit „cea mai mare dezamăgire” a sa și pe care Szijjarto l-a caracterizat disprețuitor drept „Bidenul european”.

Înainte de a încheierea conversației, ministrul ungar i-a dat asigurări lui Lavrov că va continua să-i servească interesele: „Sunt mereu la dispoziția dumneavoastră”.

Șapte luni mai târziu, Gulbahor Ismailova a fost eliminată de pe lista de sancțiuni a UE, la insistențele Ungariei.

Poziția lui Alișer Usmanov în privința eliminării de pe lista de sancțiuni a UE

Într-un drept la replică transmis către Libertatea, reprezentantul legal al lui Alișer Usmanov și al surorii sale Gulbahor Ismailova prezintă propria versiune asupra eliminării de pe lista de sancțiuni a UE.

„Orice solicitare adresată Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei pentru a sprijini radierea de pe listă a lui Alișer Usmanov și a rudelor sale a fost o chestiune diplomatică oficială și pe deplin conformă cu responsabilitatea statului de a proteja drepturile cetățenilor săi și ale rudelor acestora, în acord cu Convenția de la Viena.

Apelurile către conducerea UE și a altor țări cu privire la radierea de pe listă a surorii domnului Usmanov, doamna Ismailova, au fost inițiate și susținute de liderii mai multor state. În martie 2025, radierea sa de pe listă a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene, ca o decizie comună a tuturor statelor membre ale UE, subliniind lipsa temeiurilor juridice pentru menținerea sancțiunilor împotriva sa”, susține reprezentantul lui Alișer Usmanov.

Cum interpretează un analist atitudinea lui Peter Szijjarto

Acest apel telefonic între cei doi miniștri de externe, unul din multele desfășurate între 2023 și 2025, evidențiază o strânsă legătură între Szijjarto, care reprezintă un stat membru UE și NATO, și Lavrov, care reprezintă o țară ce a invadat și ocupat un stat european și poartă un război hibrid împotriva Europei, cu acte de sabotaj, amestec în alegeri, propaganda și manipulare a opiniei publice etc.

Convorbirile dintre Szijjarto și Lavrov includ informații sensibile divulgate de ministrul ungar despre deliberările din Uniunea Europeană, de un interes evident pentru Kremlin. Ele oferă, de asemenea, dovezi clare despre modul în care Kremlinul se află în spatele eforturilor Ungariei și Slovaciei de a bloca sancțiunile UE împotriva persoanelor sau entităților rusești.

În schimburile de replici cu Lavrov, Szijjarto se manifestă respectuos, aproape slugarnic. „Dacă scoți numele și arăți aceste conversații oricărui ofițer de caz, va jura că este transcrierea unui ofițer de informații care își instruiește agentul”, comentează un oficial de rang înalt dintr-un serviciu secret european după ce a analizat transcrierile.

„Suveranul” Viktor Orban mizează pe sprijinul Kremlinului

Disponibilitatea aparentă a lui Szijjarto, ca oficial de rang înalt al Ungariei, de a acționa discret în interesul Rusiei la nivelul UE poate explica de ce regimul de la Moscova investește eforturi considerabile pentru a‑l menține la putere pe Viktor Orban.

Sondajele arată că Viktor Orban este serios în urma contracandidatului său înaintea alegerilor parlamentare programate pe 12 aprilie, partidul de centru‑dreapta Tisza, condus de Peter Magyar, având un avans clar. Pe măsură ce campania lui Orban se clatină, inclusiv în fieful electoral al premierului ungar aflat la putere din 2010, Rusia intervine să-l sprijine în moduri ascunse.

Potrivit unei investigații de presă publicate de VSquare, Kremlinul l‑a desemnat pe Serghei Kirienko – adjunct al șefului administrației prezidențiale ruse și un arhitect‑cheie al operațiunilor de influență politică – pentru a ghida din umbră campania lui Orban. Kirienko a jucat anterior un rol important în amestecul Rusiei în alegerile din Republica Moldova.

Pe fondul implicării Kremlinului, campania lui Orban reproduce tot mai mult narațiunile ruse, lansează provocări la adresa Ucrainei, ridiculizează sau respinge acuzațiile privind propriile legături cu Rusia și insistă că duce o așa-zisă politică suverană.

Șeful diplomației ungare îl informa pe omologul său rus cu discuțiile din UE

Apropierea dintre Szijjarto și Lavrov, deși menționată anterior în presă, nu a fost niciodată documentată până acum prin scurgeri de convorbiri telefonice.

Pe lângă îndeplinirea unor cereri și ordine, Szijjarto îl ținea la curent pe Lavrov cu detalii ale unor discuții în interiorul UE considerate, în mod normal, confidențiale.

De exemplu, în același apel din 30 august 2024, Szijjarto i-a dezvăluit lui Lavrov și detalii din cadrul reuniunii Consiliului de Afaceri Externe al UE la care participase cu o zi înainte.

„A fost o nebunie, știi, când Landsbergis a spus că noi contribuim cu 12% la fiecare rachetă și fiecare proiectil”, i‑a spus Szijjarto lui Lavrov, referindu‑se la ministrul lituanian de externe de la acea vreme, Gabrielius Landsbergis, care denunța faptul că Rusia își finanțează parțial războiul din profiturile obținute din gazele și produsele petroliere vândute unor clienți europeni precum Ungaria și Slovacia.

Peter Szijjarto, comparat cu celebrul spion și trădător britanic Kim Philby

Contactat pentru un comentariu, Gabrielius Landsbergis a confirmat această discuție. „Pot confirma faptul că acesta este un schimb real de replici care a avut loc în timpul unuia dintre Consiliile Afaceri Externe”, a declarat el.

„Se pare că în tot acest timp Putin a avut – și încă are – o cârtiță în toate reuniunile oficiale europene și NATO. Dacă integritatea acestor reuniuni trebuie menținută, ar fi potrivit ca Ungaria să fie exclusă din toate. Fiecare generație are un Kim Philby. Se pare că Péter Szijjártó joacă acest rol cu entuziasm”, a comentat fostul șef al diplomației lituaniene, comparându-l pe ministrul ungar cu celebrul spion infiltrat de KGB în serviciile secrete britanice în perioada Războiului Rece.

Această analogie nu este un simplu artificiu retoric. Atât Philby, cât și Szijjarto au primit cea mai înaltă distincție sovietică/rusă care poate fi acordată unui străin, și anume Ordinul Prieteniei. Peter Szijjarto, aflat în funcție de aproape 12 ani, și-a primit Ordinul Prieteniei pe 30 decembrie 2021 în cadrul unei ceremonii organizate de Serghei Lavrov.