La noi, la CNCAV nu există niciun analist IT sau programator și n-am folosit niciun project manager de IT pentru relația cu STS, așa cum se face la orice dezvoltare normală de platformă. În plus, distribuția fizică a flacoanelor se face de la depozitele teritoriale pe baza comenzilor venite printr-un excel întocmit manual de DSP-uri, nu generat de un sistem și nu verificat de un software centralizat în timp real!



Specialist din Comitetul de Vaccinare: