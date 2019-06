Pe baza acestei analize, Guvernul va lua măsuri urgente pentru sprijinirea oamenilor și a comunităților care au avut de suferit și ale căror obiective sociale sau drumuri, poduri și podețe au fost afectate.

Totodată, prim-ministrul a cerut Ministerului Muncii și Justiției Sociale să propună cât mai urgent ajutoare financiare pentru familia din Jugureni, Prahova, care trece prim momente dureroase.

„Am primit cu profundă tristețe vestea teribilă despre tragedia produsă în comuna prahoveană Jugureni, unde trei copii și-au pierdut viața, iar al patrulea este dat dispărut. Pentru un părinte nu există durere mai mare. Transmit întreaga compasiune familiei îndurerate și o asigur de tot sprijinul în aceste clipe de grea încercare”, afirmă premierul Viorica Dăncilă.

Autoritățile și comunitatea continuă acțiunile de căutare a celui de al patrulea copil. Șeful Executivului mulțumește forțelor de intervenție care acționează în aceste zile pentru sprijinirea cetățenilor si limitarea efectelor inundațiilor.

Amintim că noaptea trecută peste 7200 de angajați ai MAI au acționat și sunt în continuare la datorie pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice. În 24 de ore au fost emise 12 avertizări meteorologice și 14 hidrologice, multe dintre acestea fiind de tip atenționări de fenomene imediate.

De asemenea, 37 de persoane au fost salvate de angajații MAI, iar alte 100 s-au evacuat singure.

Situația prognozelor meteo în prezent

În acest moment, fenomenele meteorologice și hidrologice s-au redus ca intensitate și situația tinde să se normalizeze.

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru nord-vestul, estul țării și pentru zonele de munte, valabil de astăzi, ora 10.00 până în data de 2 iunie ora 06.00 și un cod portocaliu de ploi abundente pentru județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, valabil în același interval orar.

Rămâne în vigoare până la ora 16.00 codul GALBEN emis de hidrologi pentru scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale pentru râuri din 41 județe (AB, AG, AR, BC, BH, BN, BR, BT, BV, BZ, CJ, CL, CS, CT, CV, DB, DJ, GJ, GL, GR, HD, HR, IL, IS, IF, MH, MM, MS, NT, OT, PH, SB, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VL, VN și VS).

Codul PORTOCALIU emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor pentru 15 județe (AG, BV, BZ, CV, DB, DJ, GR, GJ, IF, OT, PH, SM, SB, TR și VL) este valabil până astăzi, 1 iunie a.c. la ora 24.00.

MAI recomandă populației din zonele aflate sub avertizări să evite deplasările în zonele cursurilor de apă pentru a nu fi surprinse de eventuale viituri și să colaboreze cu autoritățile locale și centrale în cazul în care se impune evacuarea anumitor zone. Toate măsurile luate de angajații MAI au ca scop protejarea populației și a bunurilor.

