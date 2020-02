De Valentina Postelnicu,

„Am vorbit cu preşedintele Consiliului Concurenţei – să vă gândiţi dacă este necesar, pentru că am văzut că e o tendinţă de speculă -, putem plafona pe o perioadă de 3 până la 6 luni preţul la toate materialele, echipamentele care se vând către populaţie. (…) Consiliul Concurenţei va susţine”, a declarat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Ministrul interimar al Sănătăţii, întrebat pe acest subiect, a confirmat oportunitatea unei astfel de măsuri.

„Consider că este oportun să facem acest lucru, mai ales că unele ţări din jur au luat aceste măsuri”, a spus Victor Costache.

Guvernul demarează o campanie de conştientizare şi informare a populaţiei asupra importanţei prevenţiei răspândirii pe teritoriul României a noului coronavirus, COVID-19.

Este vorba despre o campanie în parteneriat cu organizaţia Crucea Roşie Română, de informare publică dedicată prevenirii pe teritoriul României a noului virus.

„Astăzi am adoptat un memorandum care stabileşte cadrul general pentru desfăşurarea acestei campanii de informare publică. Ea va fi organizată şi desfăşurată cu sprijinul Crucii Roşii, aşa cum am spus, organizaţie care se bucură de o largă credibilitate în rândul populaţiei”, a declarat secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, joi, la finalul şedinţei de Guvern.



Tănase a precizat că perioada de desfăşurare a campaniei este de cel puţin două luni, din analiza SGG.

„SGG-ul va susţine acest demers prin fondurile necesare pe care le vom aloca, prevăzute în buget. Pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei, Crucea Roşie va colabora cu ministerele şi alte instituţii publice abilitate să furnizeze informaţii necesare desfăşurării campaniei. Campania se va desfăşura atât prin mijloacele tradiţionale de comunicare, cât şi în mediul online, un mediu care (…) este preferat de tineri şi nu numai”, a declarat Tănase.

El a precizat că obiectivul campaniei este de combatere a fake news-urilor şi de oferire a unor informaţii „corecte şi complete” şi vine în completarea informărilor transmise către populaţie de Grupul de comunicare strategică.

Întrebat care este suma care urmează să fie alocată campaniei, Antonel Tănase a precizat că estimarea este de „150 de mii de lei, dar va fi suplimentat cât va fi necesar”.