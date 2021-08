Compania afectată, Poly Network, a publicat marți o scrisoare pe Twitter cerându-le acestora să o contacteze „pentru a găsi o soluție”.

La rândul său, hackerii au postat mesaje prin care se angajează să returneze o parte din fonduri, afirmând că „nu prea sunt interesați de bani”.

Miercuri, Poly Network a anunțat că a primit înapoi 260 de milioane de dolari.



Compania este o platformă de blockchain care permite utilizatorilor să tranzacționeze diferite tipuri de monede digitale. Ea a postat pe Twitter că a primit înapoi trei tipuri de criptomonede: Ethereum – în valoare de 3,3 milioane de dolari, Binance Smart Chain (BSC) – în valoare de 256 de milioane de dolari și Polygon – un milion de dolari.



Alte sume, constând în Ethereum în valoare de 269 de milioane de dolari și Polygon de 84 de milioane de dolari, nu au fost recuperate.



Un blockchain este un registru sau jurnal al fiecărei tranzacții realizate cu o criptomonedă cum ar fi, de exemplu, Bitcoin. Registrul este distribuit tuturor utilizatorilor din rețea, pentru a verifica toate tranzacțiile noi, în loc să fie deținut de o singură autoritate.

Hackerii au publicat o sesiune de întrebări și răspunsuri în care susțin că au intenționat încă de la început să returneze monedele furate.

The $600 million Poly Network hacker has published part one of a "Q&A":#polynetworkhack pic.twitter.com/3y1JQnHe50