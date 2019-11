De Cristian Anton,

Bianca are doar 12 ani, trăieste în Statele Unite, dar iubeşte să viziteze România, în special Braşovul, de unde este mama ei.

Este pasionată de IT încă de la grădiniţă, acum, studiază de acasă (homeschooling), are propria firmă prin care înceară să ajute fetele să facă înveţe hacking şi crede că sistemul de vot românesc este mult mai bun decât cel american.

Pe când avea doar 11 ani, Bianca a descoperit vulnerabilități majore în sistemul electronic de vot din SUA: ”Pot să șterg toate voturile lui Donald Trump”.



Mama Biancăi Lewis este româncă, tatăl american. Mica IT-istă a vizitat România pentru prima dată când avea doar 4 luni şi povesteşte despre acel moment ca şi cum şi l-ar aminti perfect.

Bianca spune că îi plac ”babele” din România

De altfel, ea spune că vine cel puţin o dată la doi ani să-şi viziteze familia din Braşov şi iubeşte românii, despre care spune că sunt foarte buni, îi plac “babele”, care o amuză teribil, mâncarea românească – micii şi mai ales sarmalele.

În prezent, ea lucrează la un sistem de vot care să fie un model mai bun pentru sitemul american de vot electronic, despre care spune că este foarte uşor de fraudat prin hacking.

Recomandări Adriana Nedelea va prezenta exit poll-ul IRES duminică la ora 21.00, pe libertatea.ro!

Bianca Lewis, vorbind la București despre sistemul de vot american

Şi le spune românilor că e mult mai sigur sistemul electoral cu buletine de vot şi ştampile, că ar trebui să facem mai multe secţii de votare ca toată lumea să poată să voteze, dar să nu renunţăm la acest sistem.

Mai mult, are o firmă, Girls Who Hack, prin care vrea să le ajute pe fete să înveţe IT, în special pe zona de securitate cibernetică.

Cu doi ani în urmă prinţii ei au renunţat să o mai trimită la şcoală şi au trecut la sistemul de homeschooling, adică fetiţa studiază de acasă, pentru că în sistemul clasic de învăţământ se plictisea, spune tatăl Biancăi.

Plăteam foarte mult pentru o şcoală care în loc să îi stimuleze curiozitatea şi nevoia de a afla noi lucruri din domeniul ei, de fapt încerca să o plafoneze. Punea mereu întrebări la care profesorii nu puteau să îi răspundă. Eric Lewis, tatăl Biancăi:

În interviul video pentru StartupCafe, Bianca Lewis, a povestit cum a ajus să fie pasionată de tehnologia din spatele sistemeului electronic de vot şi cine sunt personajele feminine din istoria tehnologiei pe care le adoră şi le consideră modele.

Hackerița a fost prezentă la DefCamp, în București, cel mai mare eveniment din România și sud-estul Europei dedicat securității cibernetice.

Sursa foto: stirileprotv.ro

Citeşte şi:

Fotoreportaj de la prima zi de votare din Germania: „Nu sunt patriot, eu doar că-mi iubesc țara, atâta tot”

Istoria ultimelor alegeri prezidențiale. Anul 2004: Băsescu l-a învins pe Năstase. ”Nu voi fi președintele hoților, baronilor și mincinoșilor”

Ce spune o femeie din Yemen, devenită cetățean român: “Aici am simțit că votul meu chiar contează”

GSP.RO Atac fără precedent la adresa lui Halep: "Draga Simona, a venit timpul sa înțelegi"

HOROSCOP Horoscop 9 noiembrie 2019. Răbdarea Racilor este răsplătită. Ce pățesc Taurii