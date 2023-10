„Sunt Maya Sham, am 21 de ani și sunt din Shoham. În acest moment, sunt în Gaza. M-am întors sâmbătă dimineață devreme de la o petrecere în zona Sderot. Am fost grav rănită la braț. M-au adus în Gaza și am stat la spital aici timp de trei ore. M-au îngrijit, îmi dau medicamente”, spune tânăra pe filmarea făcută publică de Hamas.

Tânăra continuă prin a face un apel direct pentru a fi eliberată. „Vă rog doar să mă aduceți acasă cât mai curând posibil la familia mea, la părinții mei, la frații mei. Vă rog, scoateți-mă de aici cât mai repede posibil”, spune tânăra pe filmare.

Pe canalul de Telegram al Hamas, videoclipul este însoțit de mesajul: „Mujahedini din Brigăzile Al-Qassam oferă îngrijiri medicale unei prizoniere din Gaza, care a fost capturată în prima zi a luptelor din operațiunea Potopul Al-Aqsa”.

„Unde e copilul meu?”

Cu trei zile înainte, mama tinerei a vorbit pentru corespondenții TVR prezenți la fața locului în Israel despre răpirea tinerei în timp ce participa la un festival aproape de granița cu Gaza.

„Nu știm nimic. Unde e copilul meu? Nu știu, nu am niciun indiciu. Implor pe toată lumea, Națiunile Unite! Vă rog, este vorba despre drepturile omului. Nu vorbesc despre nimic, ci despre drepturile omului: dați-ne lista exactă (n.r. – cu ostatici)”, spunea Karen, mama tinerei pentru TVR.

Femeia a dezvăluit că a primit un mesaj înainte ca fiica sa înainte să fie răpită: „Trag în noi, veniți să ne salvați”. Ea spune că și-a sunat fiica timp de 5-6 ore până când acesta s-a descărcat.

„Știu că fata mea este o luptătoare, o luptătoare adevărată. Nu va renunța. Dar nu știu ce fac, poate e rănită, poate a pierdut sânge, nu știu…”, mai spunea femeia pentru TVR.

După publicare de către Hamas a filmării, o mătușă a Mayei a confirmat pentru publicația israeliană Jerusalem Post că ea este cea din imagini.

„Astăzi [familia] m-a sunat țipând și mi-a spus că au văzut-o pe Maya într-un videoclip de pe Telegram. Am văzut-o și am crezut că visez. Am văzut-o în sfârșit pe fată după tot acest timp. Pare rănită și speriată – dar cel puțin ea este în viață”, a afirmat mătușa.

Purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a spus că familia Mayei a fost informată că aceasta a fost răpită săptămâna trecută și că reprezentanții IDF rămân în contact.

„IDF operează cu toate mijloacele de informații și operaționale pentru întoarcerea ostaticilor”, a transmis IDF. „În videoclip, Hamas încearcă să se prezinte ca o organizație umanitară când ea este o organizație teroristă criminală, responsabilă pentru crime și răpiri de bebeluși, femei, copii și bătrâni”.

Armata israeliană a notificat până în prezent familiile a 199 de ostatici că apropiații lor sunt prizonieri în Fâșia Gaza, potrivit afirmațiilor făcute cu o zi înainte de purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului.

Hamas a mai publicat vineri o filmare în care arată luptătorii săi în timp ce au grijă de bebeluși și copii care au fost răpiți în urma atacului asupra Israelului.