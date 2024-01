Peste 100 de zboruri au avut întârzieri, duminică, la Delhi, dar operațiunile de zbor intermitente au fost reluate luni dimineață, a declarat un oficial al aeroportului, care a refuzat ca identitatea lui să fie dezvăluită.

Potrivit site-ului de aviație Flightradar24, cel puțin 313 zboruri cu plecare din Delhi au avut întârzieri și 82 de zboruri au fost anulate luni.

Cel puțin 18 trenuri către Delhi din diferite părți ale țării au avut întârzieri din cauza ceții dense, a anunțat pe X agenția de știri ANI, citând un document al căilor ferate.

Conform oficialului citat, aeroportul internațional Indira Gandhi din oraș nu a fost operațional duminică de la ora locală 4.00 la ora 10.00 din cauza ceții dense, ceea ce a dus la întârzieri masive pe aeroporturile din întreaga țară.

Rețelele de socializare și canalele de știri au arătat pasageri furioși certându-se cu personalul aeroportului din New Delhi și din alte aeroporturi, iar o înregistrare video a surprins un bărbat lovind cu pumnul, în avion, un pilot care anunța o întârziere a zborului.

Ministrul federal al aviației din India, Jyotidaditya Scindia, a anunțat că au fost accelerate eforturile pentru utilizarea unei piste suplimentare, echipată cu sistemul de navigație CAT III, care permite aeronavelor să aterizeze chiar și atunci când vizibilitatea este redusă.

„Incidentele de comportament recalcitrant pe fondul acestui lucru sunt inacceptabile și vor fi tratate cu fermitate, în conformitate cu prevederile legale existente”, a afirmat Jyotidaditya Scindia, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Agenția meteorologică a țării a prognozat pentru luni ceață densă și un val de frig în New Delhi și „ceață foarte densă” marți, cu o temperatură minimă de 4 grade Celsius.

„Blocat într-un avion pe aeroportul din Delhi de două ore (literalmente pe pistă)”, a scris luni pe platforma de socializare X utilizatorul Harteerath Singh Ahluwalia.

Stuck in a plane at #DelhiAirport since the past 2hrs (literally on the runway). We have landed but there are no parking bays available due to zero visibility fog (basically the runway is choked too and we can’t deplane)! The situation in #Delhi is bad folks, plan accordingly. pic.twitter.com/YTQG1S8NTA