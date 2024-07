„Ne iubim” e cea mai nouă melodie lansată de Feli Donose. Acum două săptămâni a scos piesa, care are deja aproape 400.000 de vizionări pe YouTube. Revenirea ei a avut loc după ce anul trecut s-a retras din muzică.

Cântăreața a preferat să stea acasă și să se dedice pe deplin fiicei sale. „Mă ceartă producătorii, mă «ceartă» Smiley, care este mentorul meu și managerul meu până la urmă. Îmi zice că am atâta muzică de dat. Mă mai «ceartă» echipa mea de online care îmi spune tot timpul, și nu sub formă de laudă, că am atâtea de spus și eu stau așa acasă și nu spun nimic.

Feli Donose: „Anul acesta, după un an de pauză, m-am activat”

Se pare că anul acesta, după un an de pauză, de care sincer simțeam nevoia puternic, m-am activat. Sunt trează de la ora 5:00 și ajung acasă la 10:00 seara, dar îmi era dor. Mă simt ca în perioada în care cântam foarte, foarte mult și bucuram de mine. Astăzi am uitat inclusiv că am copil, atât de despre mine a fost totul, ceea ce este minunat”, a spus Feli Donose pentru Ego.

Artista s-a preocupat exclusiv de educarea și creșterea fetiței sale în timpul cât nu a mai compus muzică, a ferit-o pe micuță de tehnologie. „Încerc să o feresc cât pot. Adică îi dau acces la tehnologie, dar nu prea mult. Am mai avut perioade în care îi mai lăsam telefonul sau o lăsam la desene animate, dar când era răcită acasă și se mai plictisea. Vedeam că își schimbă comportamentul, o ia așa un pic…Și atunci am zic că mai răruț că este mai drăguț”, a mai explicat Feli, care a observat ce pasiuni are fiica ei.

Recomandări Deficienţă majoră de securitate la mitingul lui Trump, vizat de o tentativă de asasinare. Cum sunt securizate evenimentele fostului președinte american

„Ori va fi actriță pentru că este superteatrală. Oare cu cine seamănă? Ori cred că va fi un manager. Va face bani, nu va fi artist. Artiștii au semi, când ai concerte ai bani, când nu ai concerte nu ai bani. Dar ea dă dovadă, chiar de acum de la 5 ani și jumătate, de o personalitate puternică, empatică, sensibilă, dar foarte stăpână pe sine. Eu cred că ce își alege ea să facă în viață o să îi meargă foarte bine”, a mai declarat artista pentru Ego.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Feli Donose s-a despărțit de tatăl fiicei sale și are un nou iubit

Referitor la viața ei personală, Feli Donose s-a despărțit în luna decembrie a anului 2022 de Cătălin, tatăl fiicei sale. Recent, ea a anunțat că are un nou iubit și că este foarte încântată de noua sa relație. Cântăreața a întâlnit bărbatul care o completează perfect și care o face să se simtă protejată.

„E un om care m-a făcut să înțeleg că iubirea nu-i cu «Am trecut de fluturi în stomac». Vezi că ni se potrivește cumva piesa asta, chiar dacă nu e despre el, e scrisă acum 2 ani de zile. Iubirea e așezată. E o treabă ca să zicem așa, în care eu mă simt protejată, înțeleasă și mă simt ca atunci cum mă simt când sunt singură. N-am nicio jenă să mă manifest cum simt. Dacă sunt furioasă pot să spun «Nu vreau, lasă-mă». Nu contează (n.r. – din ce zonă a țării este iubitul ei).

Recomandări Reacţia Rusiei după tentativa de asasinat asupra lui Trump: SUA să facă „inventarul politicilor sale de incitare la ură”

Ideea este că e un om așezat, care pe mine mă ajută și mă mir că mă suportă și chiar îmi puneam întrebarea la un moment dat: «Suntem de jumătate de an împreună și eu nu mă cert cu băiatul ăsta». Da, prietenele mele care au relații normale și sănătoase zic: «Felicia, asta e o relație normală»”, a spus Feli, în cadrul unei emisiuni la radio.

Urmărește-ne pe Google News