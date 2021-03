Din analiza Școala 9 rezultă și că județele cu cei mai mulți elevi înscriși la ore remediale nu sunt neapărat și județele cu cele mai multe pierderi, după cum arată experții care lucrează cu copii din mediile dezavantajate.



„Din punctul nostru de vedere, programul de ore remediale desfășurat de Ministerul Educației este mai degrabă pentru creșterea veniturilor profesorilor, nu pentru copiii vulnerabili“, spune Laura – Greta Marin, președinta asociației Human Catalyst.



Potrivit datelor solicitate de Școala 9, situația copiilor până în clasa a VIII-a înscriși la ore remediale în perioada 25 februarie-15 martie arată că:

– în total s-au înscris 139.729 de copii: 78137 la ciclul primar și 61592 la ciclul gimnazial;

– primele 10 județe, unde s-au înscris cei mai mulți copii: Iași (10627), Argeș (7221), Bacău (6983), Dolj (6635), Neamț (6299), Mureș (6245), Maramureș (4943), Bihor (4797), Teleorman (4516) și Brașov (4087);

– județele unde s-au înscris cei mai puțini copii: Ilfov (1675), Olt (1645), Sălaj (1584), Buzău (1579), Cluj (1574), Prahova (1569), Alba (1430), Călărași (1421), Covasna (1379) și Satu Mare (1366).

Pentru cine sunt organizate orele remediale

Potrivit Ministerul Educației, orele de recuperare sunt organizate pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin sistemul de școală online; se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau au situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină; au nevoie de această activitate având în vedere rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului II.

„Avem mai mulți copii decât ne permite programul“

La școala gimnazială din comuna Trifești a fost cel mai mare număr de solicitări din județul Iași – 411 elevi. „Avem mai mulți copii decât ne permite programul, dar nu avem cum să-i excludem“, spune Liliana Lazăr, directoarea școlii.

Ordinul Ministerului Educației publicat luna trecută spune că școlile pot organiza grupe „în medie“ de 12 elevi, însă reprezentanții instituției au clarificat ulterior că grupele pot avea între 10 și 15 elevi. Motivele: pentru a asigura mai multă flexibilitate în organizare și pentru a putea plăti cadrele didactice.

„Eu încalc legea, pentru că am grupe și de 20 de elevi. Am numai 352 de elevi înscriși oficial. De când am raportat la inspectorat că sunt 411 cereri, am mai primit solicitări de la părinți“, explică directoarea.

Dintre cei 411 de elevi de la Școala din Trifești, 91 aveau mediile neîncheiate la sfârșitul primului semestru, 16 erau corigenți și 22 au abandonat școala în timpul pandemiei. „E clar că această pandemie a înrăutățit situația. Numărul de copii corigenți și în abandon e aproape dublu față de anii trecuți“, adaugă aceasta.

Ceilalți copii au fost înscriși de către părinți pentru că nu avut semnal bun la internet pentru a se conecta la școala online. „La noi în zonă sunt vreo trei rețele de internet, dar niciuna nu funcționează cum trebuie“, adaugă Lazăr Liliana.

Au venit părinți care mi-au spus că vor să-și înscrie copiii, pentru că nu mai știu să citească. Lazăr Liliana, directoare de școală din mediul rural

În România nu s-a făcut o analiză a pierderilor de învățare în vreme de pandemie. În schimb, un studiu din SUA arată că procentul elevilor din clasa întâi considerați „mult sub nivelul de bază” a crescut de la 27%, în toamna anului 2019, la 40% în toamna anului 2020.

În Dolj, Școala Gimnazială Filiași (din orașul cu același nume) are cei mai mulți copii înscriși la orele de remediere din județ: 364.

„Majoritatea copiilor înscriși sunt cu părinții plecați în străinătate, din mediul rural, inclusiv din comunități de romi“, spune Alin Mondescu, directorul școlii.

„Este foarte greu să înveți alfabetul online”

Dincolo de copiii din medii vulnerabile, au fost părinți care au vrut să-și înscrie copiii la aceste ore pentru le era dor de școală sau pentru că nu au făcut față școlii online. „Problema este resimțită mai grav de către părinții cu elevi în ciclul primar. Copiii nu mai au răbdare să stea în fața unui monitor. Este foarte greu să înveți alfabetul online“, mai explică directorul.

Din acest motiv, la Școala Filiași se organizează ore de recuperare de mai bine de o lună, înainte să fie aprobat ordinul de ministru. „Profesorii au văzut că e nevoia mare, mai ales pentru copiii mai mici, și s-au oferit să stea peste program neplătiți“, adaugă Alin Mondescu.

Directorul școlii mai spune că Ministerul Educației nu a acoperit numărul de tablete necesar. „Noi am avut peste 70 de copii care n-au avut tablete: 50 am primit de la Ministerul Educației în noiembrie și restul le-am luat noi. Cele din urmă au ajuns doar în ianuarie.“

Și pentru copiii care învață la această școală, mai ales cei din mediul rural, sunt probleme cu semnalul la internet, explică directorul. „Pentru aceștia, am trimis profesorii cu fișe de lucru la ei la poartă. Avem și un mediator școlar care a ținut legătura cu copiii de când a început pandemia și tot s-au produs pierderi de învățare.“

Analiza integrală o puteți citi pe Școala 9.



PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Adelina Pestrițu și-a înjurat un fan? Scandal monstru pe internet

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Primele detalii despre cum a murit patronul PRO TV. A existat un singur supravieţuitor

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)