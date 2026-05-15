Motivele exacte ale acestui ordin brusc rămân neclare pentru oficialii din domeniul apărării, dar mișcarea generează temeri că astfel de decizii ar putea încuraja Rusia să atace state membre NATO.

Detaliile misiunii anulate

Cei 4.000 de soldați, proveniți din Texas, urmau să participe la o rotație de nouă luni, planificată de mult timp, care includea antrenamente alături de aliații NATO.

Ordinul de oprire a venit într-un moment neașteptat, având în vedere că trupele și echipamentele americane începuseră deja să sosească în Polonia.

Potrivit unui oficial american, decizia a declanșat o serie de apeluri telefonice urgente de 24 de ore între oficialii europeni și cei din SUA, în încercarea de a înțelege situația și de a anticipa eventuale noi surprize.

Context politic

Publicația Politico notează că acest ordin sugerează hotărârea președintelui Donald Trump de a reduce prezența militară americană pe continentul european, insistând ca Europa să se apere singură.

Această atitudine vine pe fondul furiei exprimate frecvent de Trump față de aliații europeni, pe care îi acuză că nu sprijină eforturile SUA în războiul cu Iranul.

Această anulare urmează unui alt anunț recent făcut de Pete Hegseth: retragerea a 5.000 de soldați din bazele din Germania.

Această decizie (aflată încă în faza de planificare) pune în aplicare o amenințare a președintelui Trump, formulată după ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Statele Unite se „umilesc” prin conflictul din Iran.

Paradoxul situației actuale este că Donald Trump a descris constant Polonia drept un „aliat model”, lăudând bugetul ridicat pe care Varșovia îl alocă apărării.

Explicații oficiale

Joel Valdez, secretarul de presă interimar al Pentagonului, a respins ideea că anularea ar fi fost o mișcare spontană.

El a asigurat că decizia „urmează un proces cuprinzător, pe mai multe niveluri, care include perspectivele liderilor-cheie și de-a lungul lanțului de comandă”.

Generalul Ben Hodges, fostul comandant al Armatei SUA în Europa, consideră că mișcarea elimină un element vital de descurajare a Rusiei.

Hodges a punctat ironia deciziei în raport cu loialitatea Varșoviei: „Polonezii cu siguranță nu l-au criticat niciodată pe președintele Trump și fac tot ceea ce ar trebui să facă niște aliați buni. Și totuși, se întâmplă asta”.

Reacția autorităților poloneze

Oficialii de la Varșovia au încercat să calmeze spiritele pe rețelele sociale. Viceprim-ministrul Władysław Kosiniak-Kamysz a minimizat impactul, explicând că decizia „nu privește Polonia”, ci face parte dintr-o „realiniere anunțată anterior a unei părți din forțele militare americane din Europa”.

De asemenea, membri ai alianţei au încercat să minimizeze impactul neprezentării brigăzii americane în Polonia.

Un înalt oficial NATO a declarat că forţele rotaţionale, precum desfăşurarea trupelor americane în Polonia, nu sunt luate în calcul în planurile pe termen lung ale alianţei de a consolida o prezenţă militară pe continent care să descurajeze Rusia.

„Ştim că SUA lucrează pentru a-şi ajusta poziţia în Europa”, a spus oficialul. „Şi observăm deja o prezenţă crescândă pe flancul estic din partea Canadei şi a Germaniei, ceea ce contribuie la o NATO mai puternică în ansamblu”, a arătat el.

În ciuda acestui incident, Polonia rămâne cel mai angajat aliat NATO din punct de vedere financiar, estimându-se că bugetul său pentru apărare va atinge 4,7% din PIB în acest an (cea mai mare pondere din alianță).

Mai mult, sondajele recente arată că, spre deosebire de alte state europene, majoritatea polonezilor își doresc o prezență militară americană (chiar și permanentă) pe teritoriul lor.

Ce trupe mai are SUA în Europa

Germania găzduiește cea mai mare bază militară americană din Europa, la Baza Aeriană Ramstein. Aici sunt staționați peste 36.000 de militari, conform datelor oficiale, însă estimările presei indică până la 50.000 de soldați.

Per total, Statele Unite aveau în decembrie 2025 aproximativ 68.064 de militari activi staționați permanent în Europa, conform datelor Departamentului Apărării.

Aceşti militari nu includ forţele care participă la misiuni de desfăşurare şi exerciţii militare în cadrul programului de rotaţie.

Cele mai importante prezențe sunt în: Germania – peste 36.000 de militari, Italia – aproximativ 12.600, Marea Britanie – peste 10.000, Spania – 3.814 membri ai personalului.

Polonia găzduieşte 369 de membri ai serviciului activ detaşaţi permanent, precum şi aproximativ 10.000 de membri ai forţelor de rotaţie finanţate prin Iniţiativa Europeană de Descurajare, arată datele DMDC şi ale Serviciului de Cercetare al Congresului.

Personalul este cantonat în patru baze cu acces temporar al SUA. În Ungaria, SUA desfăşoară misiuni de rotaţie şi exerciţii militare. În decembrie, ţara găzduia 77 de militari detaşaţi permanent, staţionaţi în două baze, Kecskemet şi Papa Air.

