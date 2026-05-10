Pe 8 mai, Donald Trump a confirmat că transferul trupelor este un scenariu plauzibil, lăudând colaborarea cu administrația de la Varșovia. El a subliniat relația excelentă pe care o are cu președintele polonez, Karol Nawrocki, pe care l-a descris drept „un luptător și un tip grozav”.

Reacții diferite la Varșovia

Reacțiile liderilor polonezi au reflectat nuanțe diferite ale acestei decizii. Președintele Karol Nawrocki a salutat inițiativa, menționând că Polonia dispune deja de infrastructura necesară și că o prezență militară americană sporită este vitală pentru securitatea Poloniei, a Lituaniei și a întregii regiuni baltice.

În schimb, premierul Donald Tusk a privit însă cu îngrijorare contextul deciziei, avertizând că retragerea forțelor americane din Germania marchează o „tendință dezastruoasă” pentru soliditatea relațiilor transatlantice.

Disputa cu Germania și decizia Pentagonului

Anunțul oficial privind retragerea a aproximativ 5.000 de soldați din Germania a fost făcut de Pentagon pe 1 mai, mutarea urmând să fie implementată într-un interval de 6 până la 12 luni.

Această reducere va readuce efectivele SUA din Europa la nivelurile anterioare anului 2022, anulând suplimentările decise de administrația Joe Biden în contextul invaziei ruse din Ucraina.

La baza deciziei stau divergențele majore privind gestionarea războiului din Iran. Cancelarul german Friedrich Merz a criticat abordarea SUA, declarând că națiunea este „umilită de conducerea iraniană și de Gărzile Revoluționare” și sperând într-o încheiere rapidă a conflictului.

Ca răspuns, Donald Trump l-a catalogat pe Merz drept „total ineficient” și a pus în aplicare amenințarea de a retrage o parte din trupele staționate pe teritoriul german.

Contextul militar european

Chiar și cu această retragere, Germania continuă să găzduiască cea mai mare prezență militară americană din Europa (aproximativ 35.000 de militari activi), rămânând un centru logistic și de instruire fundamental.

Totuși, Berlinul își recalibrează strategia: pe 22 aprilie, Ministerul german al Apărării a lansat un plan ambițios de extindere a forțelor sale armate, cu obiectivul de a deveni cea mai puternică armată din Europa, pe fondul amenințărilor dinspre Rusia.

Modificările de politică externă dictate de administrația Trump au atras critici discrete din partea aliaților europeni.

Liderii de pe continent își exprimă tot mai des îngrijorarea cu privire la slăbirea angajamentului Washingtonului față de principiile fundamentale ale apărării colective din cadrul NATO.

