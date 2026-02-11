Reduceri masive de personal la nivel global

Producătorul berilor Tiger, Amstel și Heineken a anunțat că reducerea locurilor de muncă face parte dintr-o strategie de creștere a eficienței și de economisire a resurselor.

„Facem acest lucru pentru a ne consolida operațiunile și pentru a putea investi în creștere”, a declarat Harold van den Broek, director financiar al companiei, în timpul unei conferințe de presă legate de rezultatele anuale.

O parte semnificativă a reducerilor va viza Europa sau alte piețe considerate neprioritare, cu perspective reduse de creștere.

De asemenea, o parte din aceste disponibilizări sunt asociate inițiativelor anunțate anterior care urmăresc restructurarea rețelei de aprovizionare, a sediului central și a unităților regionale ale companiei.

Heineken, perspective financiare mai reduse pentru 2026

Pe lângă scăderea cererii, producătorii de băuturi alcoolice se confruntă cu provocări pe termen lung, cum ar fi avertismentele legate de sănătate, concurența din partea băuturilor alternative și impactul medicamentelor pentru pierderea în greutate.

Heineken estimează acum o creștere mai lentă a profitului operațional pentru 2026, între 2% și 6%, față de prognoza anterioară pentru 2025, care era între 4% și 8%. Rivala sa, Carlsberg, a făcut o estimare similară săptămâna trecută, potrivit Reuters.

Chiar și așa, Heineken a raportat o creștere organică a profitului operațional anual de 4,4% pentru 2025, depășind așteptările analiștilor, care prognozaseră 4%.

„Estimările companiei par prudente, având în vedere reducerile masive de costuri în curs”, a declarat Trevor Stirling, analist la Bernstein, menționând că prognoza medie a analiștilor pentru 2026 este de 4,8%.

Sectorul băuturilor alcoolice începe să scârțâie

Sectorul băuturilor alcoolice se confruntă cu dificultăți cauzate de scăderea cererii pe fondul problemelor financiare ale consumatorilor și al condițiilor meteorologice nefavorabile.

Rivala Carlsberg a anunțat, de asemenea, reduceri de personal, în timp ce alți producători de bere și băuturi spirtoase recurg la tăieri de costuri, vânzări de active și reducerea producției.

Acțiunile Heineken au crescut cu 4% miercuri la ora 10.18, ora României, și au înregistrat o creștere de aproximativ 7% de la sfârșitul anului 2025.

Pe lângă măsurile de reducere a costurilor și a locurilor de muncă, Heineken se află în căutarea unui nou CEO, după ce Dolf van den Brink și-a anunțat demisia surprinzătoare în ianuarie. Van den Brink, care va părăsi compania în luna mai, nu a oferit detalii suplimentare despre procesul de selecție a succesorului său.

