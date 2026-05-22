Proiectul hidrocentralei de la Răstolița, blocat de instanță

Cele două ONG-uri de mediu obținuseră anterior, în anul 2025, la Curtea de Apel Cluj suspendarea Hotărârii de Guvern prin care Guvernul Ciolacu aproba scoaterea definitivă din fondul forestier a 37,5 hectare de pădure din Parcul Național Călimani fără compensare.

Guvernul, Ministerul Mediului și Hidroelectrica au contestat decizia, iar ÎCCJ a respins, pe 20 mai 2026, recursurile declarate de aceștia ca nefondate. Decizia este una definitivă.

„Judecătorii Curții Supreme au respins ca nefondate recursurile Guvernului, Ministerului Mediului și al Hidroelectrica împotriva suspendării HG 327/2025. Actul normativ suspendat de ÎCCJ aproba scoaterea definitivă, fără compensare, a 37,5 hectare de pădure din fondul forestier național pentru Hidrocentrala Răstolița”, se arată într-un comunicat emis de cele două ONG-uri.

Proiectul Amenajării Hidroenergetice Răstolița este considerat de autorități ca fiind o investiție strategică de interes național, amplasată în județul Mureș, pe teritoriul administrativ al comunelor Răstolița, Lunca Bradului, Deda și Vătava.

ONG-urile nu opresc hidrocentralele: o face justiția

Reprezentanții ONG-urilor au subliniat că nu ei opresc hidrocentralele României, așa cum afirmă politicienii, ci justiția.

„Decizia de azi arată că nu Declic și Bankwatch opresc hidrocentralele, cum ne acuză, în mod eronat, unii politicieni. O face justiția. Și asta pentru că acolo se întâmplă ilegalități, e atât de simplu”, a declarat Roxana Pencea Brădățan, coordonatoarea campaniilor Declic.

Pentru continuarea lucrărilor de la hidrocentrala Răstolița, autoritățile au aprobat scoaterea din fondul forestier a 37,5 de hectare de pădure dintr-o arie naturală protejată, potrivit ONG-urilor

„Statul a încercat să treacă peste lege, peste natură și peste cetățenii care depind de ea. Prin această decizie, instanța supremă confirmă din nou că lucrările pentru Răstolița s-au făcut în baza unor acte cu probleme serioase de legalitate”, a completat Viviana Stoica, reprezentantul Bankwatch România.

Amenajarea Hidroenergetică Răstolița, un proiect finalizat în proporție de peste 90%

Hidrocentrala Răstolița este proiectată la o putere instalată de 35,2 MW și la o producție de energie curată de circa 117 GWh/an, menționa Guvernul României. În prezent, amenajarea Hidroenergetică Răstolița este un proiect finalizat în proporție de peste 90%.

Problema majoră care împiedică atingerea procentului de 100% și pornirea producției de energie nu este una tehnică, ci una legală: lipsa posibilității de a realiza cuveta lacului de acumulare. Pentru ca hidrocentrala să funcționeze, este necesară inundarea zonei din spatele barajului, operațiune care implică defrișarea celor peste 30 de hectare de pădure, procedură blocată definitiv în instanță în urma proceselor intentate de organizațiile de mediu.

„Deși proiectul este prezentat drept unul strategic pentru sistemul energetic, hidrocentrala de la Răstolița ar contribui cu doar 35,2 MW la sistemul energetic național – aproximativ a 570-a parte din puterea instalată a României, o contribuție de doar 0,081% la producția anuală de electricitate a țării, în timp ce ar sacrifica un ecosistem unic din arii naturale protejate și situri Natura 2000, inclusiv habitatul lostriței, una dintre cele mai rare specii de pești din România”, afirmă ONG-urile.

Foștii miniștri Sebastian Burduja și Mircea Fechet au atacat public organizațiile care au cerut verificarea legalității proiectului. Instanțele însă le-au dat sistematic dreptate comunităților afectate și organizațiilor de mediu.

„Valoarea investiției în hidrocentrala Răstolița este de 1.451.915.000 de lei, sumă care riscă să devină prejudiciu din buzunarele fiecărui român dacă proiectul nu este finalizat”, spunea, în iunie 2025, Sebastian Burduja, fost ministru al energiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE