Hisense M2SE Pro redefinește experiența home cinema în format portabil

Brand global recunoscut în zona de electronice de consum și electrocasnice, Hisense extinde gama Laser TV cu un produs care promite să schimbe modul în care percepem conceptul de home cinema portabil. M2SE Pro este prezentat drept cel mai mic și cel mai ușor mini proiector laser portabil 4K din portofoliul companiei, iar acest lucru îl transformă într-o opțiune interesantă pentru cei care vor imagine mare și libertate de utilizare, fără un sistem complicat de instalare.

Cinema pe ecran mare, într-un dispozitiv compact

M2SE Pro a fost creat pentru cei care vor să se bucure de conținut pe diagonală mare aproape oriunde. Fie că este folosit în living, într-un dormitor, pe terasă sau chiar în aer liber, proiectorul promite o experiență premium într-un format care se transportă și se instalează ușor.

La baza performanței sale se află tehnologia AI 4K Clarity, un pachet complex de algoritmi care optimizează imaginea și contribuie la o redare cât mai clară și mai spectaculoasă. Sistemul include un AI 4K Upscaler, care îmbunătățește conținutul cu rezoluție mai mică pentru a-l apropia de calitatea 4K, un AI Noise Reduction pentru o imagine mai curată și mai clară, dar și un AI HDR Upscaler, care optimizează contrastul și zonele luminoase pentru un efect vizual mai dinamic.

În plus, M2SE Pro folosește un sistem DLP de mare precizie, cu 2,07 milioane de micro-oglinzi, ceea ce îi permite să proiecteze imagini 4K detaliate pe diagonale impresionante, de până la 200 de inci. Pentru utilizator, acest lucru înseamnă mai multă libertate și o experiență vizuală amplă, potrivită atât pentru filme și seriale, cât și pentru sport sau gaming.

Culori intense și realism autentic

Unul dintre elementele care definesc acest model este tehnologia Pure Triple Colour Laser, deja asociată cu gama premium Laser TV de la Hisense. Sistemul folosește lasere separate în culorile roșu, verde și albastru, pentru a reda o paletă cromatică foarte largă și imagini cu intensitate ridicată și realism convingător.

Hisense M2SE Pro redefinește experiența home cinema în format portabil

Faptul că Hisense a reușit să miniaturizeze acest motor laser reprezintă una dintre cele mai importante realizări din spatele modelului M2SE Pro. Tocmai această integrare avansată face posibilă combinația dintre dimensiunile compacte, greutatea redusă și experiența autentică de proiecție laser 4K. Cu alte cuvinte, utilizatorii nu trebuie să aleagă între portabilitate și calitatea imaginii.

Mai multă flexibilitate, calitate fără cusur

Un avantaj important al noului M2SE Pro este integrarea funcției Optical Zoom și a unui throw ratio de 1,0–1,3. În practică, această combinație le permite utilizatorilor să ajusteze dimensiunea imaginii și distanța de proiecție cu mai multă precizie, fără să sacrifice claritatea 4K.

Este un aspect care diferențiază produsul de multe alte soluții bazate pe zoom digital, unde ajustările pot afecta vizibil calitatea imaginii. În cazul acestui model, adaptarea la spațiu se face mai natural și mai eficient, iar compatibilitatea cu diagonale între 65 și 200 de inci îl face potrivit pentru contexte foarte variate, atât la interior, cât și în exterior.

Ușor de instalat, simplu de folosit

Hisense a gândit M2SE Pro pentru o experiență cât mai accesibilă, inclusiv pentru utilizatorii care nu au mai folosit un proiector până acum. De aceea, instalarea se bazează pe o serie de funcții automate care simplifică semnificativ configurarea.

Corecția automată trapezoidală și focalizarea automată ajută la obținerea rapidă a unei imagini clare și perfect aliniate, fără reglaje manuale complicate. În plus, sistemul inteligent de adaptare la 7 nuanțe ale peretelui ajustează automat culorile proiectate pentru a compensa tonul suprafeței pe care apare imaginea. Astfel, chiar și în lipsa unui perete alb sau a unui ecran dedicat, culorile rămân vii și corecte, ceea ce oferă mai multă libertate în utilizarea de zi cu zi.

Sunet captivant și acces rapid la platformele preferate

Experiența oferită de M2SE Pro nu se limitează la imagine. Proiectorul vine echipat cu Dolby Audio și DTS Virtual:X, două tehnologii care contribuie la un sunet bogat și spațial, fără nevoia unor boxe externe. Pentru mulți utilizatori, acest detaliu contează mult, mai ales atunci când vor o soluție compactă, pregătită de utilizare imediată.

La capitolul conectivitate și acces la conținut, modelul integrează VIDAA Smart OS, sistemul de operare smart dezvoltat pentru o navigare intuitivă și rapidă. Prin intermediul acestuia, utilizatorii pot accesa direct platforme populare de streaming precum Netflix, YouTube și Disney+, iar controlul se face simplu, cu ajutorul unei telecomenzi vocale.

În același timp, integrarea Dolby Vision și a mai multor formate HDR contribuie la o redare mai rafinată a detaliilor, a umbrelor și a zonelor luminoase, ceea ce îmbunătățește atât experiența de vizionare a filmelor, cât și sesiunile de gaming.

O nouă direcție pentru divertismentul portabil

Prin lansarea modelului M2SE Pro, Hisense pune accent pe o idee tot mai relevantă pentru consumatorul actual: libertatea de a avea o experiență spectaculoasă pe ecran mare, fără constrângeri și fără compromisuri majore. Noul mini proiector laser 4K reunește tehnologii avansate de imagine, funcții inteligente și un format portabil care îl face ușor de integrat în stilul de viață modern.

M2SE Pro este, în esență, dovada că home cinema poate deveni mai flexibil, mai simplu și mai accesibil, fără să piardă din impactul vizual și din plăcerea unei experiențe premium. Pentru cei care își doresc un dispozitiv compact, dar capabil să livreze imagini mari, detaliate și un plus de libertate în utilizare, noul model Hisense propune o direcție clară pentru viitorul divertismentului acasă.

Foto: Hisense

