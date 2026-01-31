Biroul din Bucureşti va deservi şi pieţele din Republica Moldova şi Bulgaria și va acționa ca un hub regional pentru consultanţa în turism, menționează ZF.ro.

Lucian Marinescu şi Călin Ile sunt nume cunoscute în domeniul ospitalităţii din România, implicați în peste 60 de proiecte care au atras investiţii de peste 300 de milioane de euro. Cei doi au fondat anterior compania Premier Hospitality, dedicată consultanţei în acest sector. Marinescu, care ocupă acum poziţia de Managing Partner al Horwath HTL, a declarat: „România are un potenţial real în ospitalitate, dar acest potenţial trebuie susţinut de decizii fundamentate, date relevante şi standarde internaţionale. Lansarea biroului Horwath HTL România înseamnă acces direct la expertiză globală, adaptată pieţei locale.”

La nivel global, Horwath HTL operează în peste 40 de ţări, cu mai mult de 50 de birouri, şi a finalizat peste 50.000 de proiecte pentru clienţi publici şi privaţi. În România, compania va fi condusă de Iulian Sava, care are peste 20 de ani de experienţă în industria ospitalităţii, atât pe plan local, cât şi internaţional. De-a lungul carierei sale, Sava a coordonat echipe specializate în managementul veniturilor hoteliere şi a dezvoltat strategii pentru investitori şi operatori.

James Chappell, Global Business Director al Horwath HTL, consideră că deschiderea biroului din România vine într-un moment oportun: „România este o piaţă emergentă interesantă, cu destinaţii insuficient valorificate şi oportunităţi reale pentru investitori. Prezenţa locală Horwath HTL ne permite să lucrăm mai aproape de piaţă şi să construim proiecte sustenabile pe termen lung.”

Prin extinderea sa în Bucureşti, Horwath HTL îşi propune nu doar să sprijine proiectele de investiţii, ci şi să contribuie la dezvoltarea profesioniştilor din turism. Compania intenţionează să organizeze sesiuni de instruire dedicate organizaţiilor de management al destinaţiilor (OMD) şi specialiştilor locali. Biroul din România beneficiază de know-how-ul reţelei regionale Horwath HTL DACH (Germania–Austria–Elveţia), una dintre cele mai experimentate structuri ale grupului.