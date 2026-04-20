Momentul spargerii a fost filmat

Procurorul Charmaine Gilmartin a declarat în fața Tribunalului Sheriff din Perth că spargerea, care a avut loc pe 25 februarie 2026, a fost surprinsă de camerele de supraveghere. „La ora 23.23, inculpatul s-a apropiat de locul faptei și a folosit un capac de canal pentru a sparge ușile de sticlă”, a explicat Gilmartin. În timpul intrării în magazin, Hill și-a tăiat mâinile, lăsând urme de sânge în întreaga încăpere. Odată intrat, el a umplut un coș cu sticle de whisky, vodcă și gin în valoare de aproximativ 250 de lire sterline.

Poliția scoțiană a fost alertată de compania care monitoriza alarma magazinului. Polițiștii l-au găsit pe Hill în interiorul magazinului. „El a susținut că se afla în magazin pentru a prinde persoana care a comis spargerea”, a adăugat procurorul.

În timpul transportării sale la sediul poliției din Dundee, Hill a devenit agresiv și a făcut mai multe afirmații amenințătoare la adresa polițiștilor. Potrivit The Courier, el i-a înjurat pe ofițeri, pe mamele și fiicele lor, și le-a spus: „Așteaptă să vă prind afară. O să vă bat pe amândoi”. Ajuns la secție, comportamentul său sfidător a continuat, amenințând un ofițer: „Așteaptă să te văd fără uniformă. Te rezolv eu”.

A invocat „lipsa de memorie”

Avocatul Fintan Curran, care l-a apărat pe bărbat, a susținut că Hill are doar amintiri limitate despre incident. „Este o chestiune gravă, dar aș susține că se află la limita inferioară a gravității”, a declarat Curran. El a cerut eliberarea clientului său pe cauțiune, având în vedere că acesta este în arest din momentul reținerii.

Cu toate acestea, șeriful Paul Brown a respins cererea, afirmând: „Nu sunt convins, în acest stadiu, că sunteți un candidat potrivit pentru eliberare pe cauțiune, așa că statutul dumneavoastră va rămâne același”. Hill rămâne, așadar, în arest, urmând să-și primească sentința finală.

