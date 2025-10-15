„Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte. Toate acestea după ce Parlamentul a adoptat modificarea Codului de procedură civilă inițiată de deputata USR Oana Murariu. Pentru ca măsura să se aplice mai este nevoie doar ca legea să fie promulgată de președinte”, a transmis partidul condus de Dominic Fritz.

Legea elimină reluarea în detaliu a susținerilor părților, acestea urmând să fie incluse doar în analiza instanței. Hotărârile vor conține în continuare faptele, motivele și argumentele privind soluția adoptată, iar scopul este reducerea timpului de redactare, claritate sporită și degrevarea judecătorilor, care vor putea analiza mai atent cauzele.

„Proiectul ajută și la debirocratizare, lăsând mai mult timp magistraților să se aplece asupra cauzei și a soluției, astfel încât să rezulte o soluție corectă, prin care să se facă dreptate părților implicate în proces. Nu inventăm nicidecum roata. State ale căror sisteme judiciare le admirăm – Danemarca, Belgia, Letonia sau Portugalia – au adoptat de mult timp această modalitate de prezentare a hotărârii judecătorești. Mă bucur că, iată, a venit momentul României”, a spus deputata USR Oana Murariu.

Instanțele din România sunt suprasolicitate, unii judecători având în lucru peste 1.000 de dosare pe an, ceea ce duce la un blocaj al sistemului judiciar. Simplificarea redactării hotărârilor judecătorești „este o măsură care poate fi implementată ușor și cu efecte pe termen imediat”, a transmis USR.

Legea merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

