Atlas este unul dintre cei mai avansați roboți umanoizi din lume. Probabil ați văzut videoclipuri online cu robotul făcând de toate, de la manevrarea curselor cu obstacole până la ridicarea cutiilor grele.

Hyundai, care a achiziționat o participație majoritară în Boston Dynamics într-o tranzacție din 2021 care a evaluat compania la 1,1 miliarde de dolari, a declarat că va implementa Atlas în facilitățile sale în 2028.

Anterior, Boston Dynamics a fost divizia de roboți a Google.

Atlas va lucra la fabrică

Robotul se va concentra pe secvențierea pieselor — asigurându-se că piesele vehiculelor sunt plasate în zonele corecte ale unei fabrici atunci când sunt necesare.

Compania a declarat că până în 2030 va începe să utilizeze Atlas pentru sarcini mai complexe, inclusiv asamblarea componentelor, și, în cele din urmă, pentru lucrări care implică mișcări repetitive sau necesită ridicarea de greutăți și alte sarcini.

În ceea ce privește producția, Hyundai a declarat că va folosi divizia sa de piese auto Hyundai Mobis și firma de logistică Hyundai Glovis pentru a dezvolta un lanț valoric robotic care îi va permite să producă aproximativ 30.000 de roboți pe an.

O parte a planului prevede ca Hyundai să-și extindă modelul de robotică ca serviciu (RaaS), în care clienții plătesc abonamente pentru a utiliza roboții Hyundai, la mai multe companii.

Hyundai nu este singura companie care dorește să domine domeniul roboticii. Elon Musk, șeful Tesla, dorește ca roboții Optimus ai producătorului auto să devină roboții umanoizi preferați de companiile din întreaga lume.

De asemenea, producătorul chinez auto Xpeng a dezvăluit un robot atât de avansat încât oamenii au crezut că e un om înăuntru, până când compania a fost forțată să îi desfacă piciorul pentru a demonstra că nu e nimeni sub acoperire.

Amazon are deja roboți în centrele sale

De asemenea, Figure dezvoltă roboți umanoizi pentru medii cu intensitate mare a muncii, pentru uz casnic și pentru spațiul cosmic. Apptronik are propriul robot umanoid Apollo, în timp ce Digit de la Agility Robotics este deja utilizat în unele depozite Amazon.

1X Technologies oferă deja robotul său casnic Neo prin intermediul unui abonament de 499 USD pe lună sau 20.000 USD pentru a-l achiziționa definitiv.

Între timp, compania chineză Unitree vinde robotul său umanoid G1 la 13.500 de dolari și modelul său mai avansat, H1, la 90.000 de dolari.

În martie, un robot umanoid a făcut furori la București plimbându-se printre oameni la un miting pro-european și dând mâna cu ei.

Nvidia și inteligența artificială

Companii precum Nvidia, care a încheiat un parteneriat cu Hyundai, se orientează și ele către AI și robotica umanoidă ca fiind următoarele domenii importante de progres pentru capacitățile lor de procesare.

Companiile de producție, logistică și transport utilizează de ani de zile diverși roboți, dar roboții umanoizi sunt încă o frontieră relativ nouă.

Ideea este că roboții umanoizi vor putea prelua roluri care sunt prea periculoase sau plictisitoare pentru oameni, fără a necesita schimbări la scară largă în locuri precum fabricile.

În spitale și centre de îngrijire

În mod similar, roboții umanoizi s-ar putea dovedi utili în spitale și centre de îngrijire.

Dar, până în prezent, roboții casnici s-au limitat în mare parte la lucruri precum aspiratoarele robotizate.

Amazon are propriul robot casnic non-umanoid, Astro, care servește ca un fel de paznic mobil, iar Samsung lucrează la robotul Ballie. Alte companii au câini-roboți în ofertă.

Rămâne de văzut dacă consumatorii se vor simți confortabil să împartă spațiul de locuit cu roboți care au aproximativ aceeași dimensiune ca ei.

Mai ales că nu e totul roz: există chiar și o serie de incidente, după ce presa a scris că un robot Tesla a atacat un angajat.

