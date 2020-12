Ian McKellen a primit prima doză de vaccin anti-COVID-19 la Spitalul Universitar Queen Mary din Londra, iar imediat după imunizare acesta susține că s-a simțit euforic, ușurat și optimist și că abia așteaptă ziua în care va putea din nou să strângă oamenii în brațe.

„Abia aștept ziua în care voi fi liber să îmbrățișez oamenii din nou. Mă simt atât de fericit, ușurat și optimist, simt ce nu am mai simțit de multă vreme. Sunt foarte fericit!”, a spus starul britanic.

Acesta a încurajat public pe toată lumea să se vaccineze, acesta fiind singurul mod în care pandemia va putea fi stopată.

Actorul britanic a susținut că „oricine a trăit atât cât a putut el trăi este pentru că și-a făcut vaccinări anterioare”.

Actorul a făcut și un apel la respectarea regulilor și a restricțiilor impuse de autorități.

„Aș vrea să atrag atenția să nu este prima oară când teatrele sunt închise, de exemplu. În vremea lui Shakespeare, din cauza ciumei bubonice, teatrele erau închise câte un an o dată. Iar în timpul uneia dintre acele pauze, Shakespeare a scris trei piese: Antoniu și Cleopatra, Macbeth și Regele Lear. Asta a făcut el în carantină”, a transmis acesta.

I feel very lucky to have had the vaccine. I would have no hesitation in recommending it to anyone. https://t.co/gBLRR0OeJc