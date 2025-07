Record mondial, omologat de Guinness World Records

Pe 28 iunie 2025, în cadrul târgului internațional HAM RADIO 2025, Ianis Scutaru a reușit o performanță istorică: 395.191 de puncte și o viteză de 1160 de semne pe minut în codul Morse – cea mai mare realizare de acest fel din lume.

Recordul a fost omologat de Guinness World Records și recunoscut de Uniunea Internațională a Radioamatorilor (IARU).

Evenimentul a avut loc pe scena Action Stage a centrului expozițional Messe Friedrichshafen și a reunit peste 380 de expozanți din 35 de țări, sub coordonarea Federației Germane de Radioamatorism (DARC).

Aplauze la scenă deschisă

Ianis a fost singurul concurent care a depășit pragul istoric de 1000 de semne/minut, un moment care a fost întâmpinat cu aplauze de întreaga comunitate internațională a radioamatorilor.

Adolescentul de 13 ani a intrat în Cartea Recordurilor.

„A fost greu, mai ales înaintea probei, din cauza emoțiilor. M-am pregătit atât fizic, cât și psihic, pentru că e o luptă cu tine însuți. Trebuie să fii foarte concentrat. Dacă pierzi o literă, totul se poate nărui. Dar mi-am dorit enorm să reușesc”, a spus Ianis în cadrul conferinței de presă din 2 iulie, susținută la DJST Neamț, potrivit Ziar Piatra Neamț.

„Am făcut-o pentru România”

Gheorghe Paisa, antrenorul lui Ianis și coordonatorul secției de radioamatorism de la Clubul Ceahlăul Piatra Neamț, a evidențiat dimensiunea simbolică a reușitei.

„Nu am făcut-o pentru premii. Am făcut-o pentru România.Noi nu am făcut acest efort pentru o recompensă. Ci pentru a demonstra că România poate. Că tinerii noștri pot. În sală au venit români din Austria, din Germania, doar să-l vadă pe Ianis. Să ne vorbească în românește. A fost copleșitor.”, a spus antrenorul.

Standul delegației Din România a fost amplasat între cele ale Japoniei și Statelor Unite.

Ianis Scutaru a intrat în Cartea Recordurilor – Foto: Facebook

Sprijinul din umbră: familia, cheia succesului

„Mama lui Ianis a fost acolo în fiecare clipă. A suportat greutăți, a crezut, l-a susținut financiar, moral, umăr la umăr cu noi. Fără părinți, fără acest tip de susținere, nu poți face performanță”, a declarat antrenorul Gheorghe Paisa.

Costurile totale pentru participare s-au ridicat la aproximativ 120.000 de lei, acoperiți din sponsorizări, sprijin instituțional și eforturi personale.

„O simplă cască profesională pentru telegrafie, cu sistem de izolare fonică, costă aproape 1000 de euro. Cheile Morse le luăm din Belarus, cu contacte din platină. Fără echipamente de top, nu poți concura la nivel mondial”, a explicat Paisa.

Pe lângă Ianis, și Gabriela Cojocaru, o junioară din Piatra-Neamț, a impresionat: locul 4 mondial la categoria sa și deja membră a lotului național.

„Gabriela e disciplinată, atentă, ambițioasă. Ne punem mari speranțe în ea la mondialele din Muntenegru”, a afirmat Paisa.

Următorul pas: Campionatul Mondial din Muntenegru

După succesul răsunător din Germania, echipa din România se pregătește intens pentru Campionatul Mondial de Radioamatorism, ce va avea loc în octombrie 2025, în Muntenegru.

Din cei 21 de sportivi care vor reprezenta România, 14 sunt din Piatra-Neamț.

„Nu ne culcăm pe lauri. Ne-am întors și a doua zi ne-am reluat antrenamentele. Vrem să aducem medalii pentru România. Ianis ne-a arătat că se poate. Vrem să-l urmăm.”, a mai spus Gheorghe Paisa.