IBM a anunțat că supercomputerul Watson va deveni ”creierul” unui robot care va fi construit de către Airbus și va ajunge pe Stația Spațială Internațională.

Robotul o minge de mărimea celei de volei, dar are o ”față” cu un ecran de rezoluție slabă. Acesta este numit CIMON, de la Crew Interactive Mobile Companion. Acesta va fi dus în spațiu de către astronautul german Alexander Gerst în luna iunie și va avea o misiune de 6 luni, scrie The Next Web.

Mai exact, robotul CIMON, dotat cu ”mintea” lui Watson, va ajuta echipajul spațial la realizarea de experimente medicale, studiul cristalelor, dar și pentru distracție cu cubul Rubik. Practic, acesta va deveni un fel de ”coleg” al astronauților.

Watson și inteligența artificială

Supercomputerul Watson a devenit cunoscut în 2011, când a învins cei mai buni campioni umani la ”Jeopardy”, un joc de tipul ”Știi și câștigi”.

Ulterior, IBM a propulsat Watson într-o grămadă de sectoare, de la spitale – unde lucrează la depistarea cancerului, până la mașini autonome proiectate de BMW.

Inteligența artificială are tot mai multe utilizări, de la smartphone-urile LG care recunosc automat ce fotografiezi până la asistenții digitali Alexa sau Cortana, ori algoritmii de la Baidu care îți clonează vocea.