Într-un interviu halucinant, acordat comentatorului politic norvegian Glenn Diesen, un alt propagandist al Kremlinului, Serghei Karaganov vorbește de la înălțimea vocii „majorității covârșitoare din armată și din cercurile politice” despre pașii pe care Rusia ar trebui să-i facă pentru a câștiga războiul pe care îl poartă împotriva „Vestului Sălbatic”, așa cum îl numește el.

Acoperind amenințările sub propaganda și dezinformarea de „Rusia, o victimă neînțeleasă și respinsă fără motiv”, Serghei Karaganov susține că regimul de la Moscova poartă războaie pentru a face „un bine umanității” și insistă să înfățișeze așa-zisul „Occident istoric” drept o sursă a „tuturor relelor” pentru a nu-și pierde influența. În stilul fostului președinte rus Dmitri Medvedev, el îi jignește pe liderii europeni pentru că se opun planurilor imperialiste ale Rusiei, etichetându-i „idioți” și „rațe nebune”. Nici europenii nu scapă criticilor sale, fiind numiți „gunoaie”.

Ideologul rus crede că lumea se află în „cel de-al patrulea război mondial”. În opinia sa, primul război mondial a avut loc în 1812, cu campania militară dusă de Napoleon împotriva Rusiei țariste. Rusia este blocată în Ucraina, recunoaște el. Soluțiile propuse pentru depășirea acestui obstacol și supunerea Europei sunt radicale: lansarea unor atacuri nucleare și obținerea „păcii” prin „dispariția unor țări europene”. Rusia, afirmă Karaganov, „trebuie să finalizeze călătoria europeană a lui Petru cel Mare și să revină la identitatea sa eurasiatică”.

Karaganov și Putin, colegi ai unei generații sovietice crescute cu ură împotriva Occidentului

Serghei Karaganov (73 de ani), născut cu aproape o lună înaintea lui Vladimir Putin, este considerat de unii drept un „guru” al liderului de la Kremlin și „principalul arhitect al politicii externe ruse”. Deși nu reprezintă Rusia la nivel înalt, el deține poziții de influență în cercurile de la vârful puterii de la Moscova, în special în calitate de șef al Consiliului pentru Politică Externă și de Apărare al Rusiei și de organizator al Clubului de la Valdai, platforma prin care Putin își formulează prioritățile externe.

Karaganov a scris discursuri pentru fostul lider comunist Leonid Brejnev și i-a consiliat, pe rând, pe ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, pe primul președinte al Rusiei postsovietice Boris Elțîn și, bineînțeles, pe Vladimir Putin. Este autorul Doctrinei Karaganov, care cere ca Rusia să invoce apărarea minorităților ruse pentru a-și extinde influența în „vecinătatea apropiată”, inclusiv prin agresiuni militare. Marginală pe vremea lui Elțîn, această teorie a devenit centrală sub Putin și a fost folosită parțial pentru a justifica războiul declanșat împotriva Ucrainei prin anexarea Crimeei în februarie/martie 2014.

Interviul a fost preluat integral de publicația de știri și analize Hvylya, astfel încât „toată lumea să înțeleagă mai bine” cât de nociv gândesc „bătrânii canibali” de la Kremlin.

Serghei Karaganov susține că ne aflăm deja în „cel de-al patrulea război mondial”

Glenn Diesen remarcă încă de la începutul interviului că invitatul său a influențat înăsprirea doctrinei nucleare a Rusiei, chiar dacă Putin ar fi avut unele obiecții față de propunerile sale. Apoi continuă cu clasicile nemulțumiri ale Kremlinului la adresa NATO pentru faptul că ajută Ucraina în fața invaziei ruse. Evident, agresiunea militară rusă este considerată justificată, în timp ce ajutorul militar pentru Ucraina este interpretat ca o „provocare”.

Serghei Karaganov spune la rândul lui că Rusia este „victima unui război total”, al patrulea de o asemenea amploare în care ar fi implicată din presupusa cauză a Occidentului de la campania lui Napoleon din 1812 încoace. Ideologul rus susține că războiul în curs „seamănă deja cu cel de-Al Doilea Război Mondial”, prin extinderea fronturilor în Orientul Mjlociu și Asia de Sud.

Întrebat despre cum vede rolul Rusiei în acest război și cum poate să-l câștige, Karaganov se pronunță pentru înfrângerea „regimului de la Kiev” și escaladarea tensiunilor cu Europa.

El sugerează că Ucraina poate fi învinsă de Rusia, deși recunoaște că Rusia suferă pierderi mai mari decât Ucraina.

„Dacă vorbim despre întregul sistem internațional, este o sarcină mult mai profundă și mai complexă”, adaugă ideologul rus.

Războiul face Rusia „mai sănătoasă”

În pofida pierderilor mari suferite în Ucraina, Karaganov este de părere că războiul a adus „multe beneficii” pentru Rusia. „Ne-am revenit după inacțiune, ne-am recăpătat sufletul și onoarea. Am început să-i prețuim din nou pe cei care contează cu adevărat pentru țară: oamenii de știință, medicii, ofițerii. Țara devine mai sănătoasă. Dar plătim pentru asta cu prea multe vieți. Prin urmare, sfatul meu pentru guvern este să oprească acest război, cel puțin în Europa, urcând pe scara escaladării”, afirmă el.

Karaganov reia amenințarea sa preferată: folosirea armelor nucleare în fața așa-zisei „agresiuni occidentale”. „Am amânat prea mult o decizie și i-am criticat mult timp pe colegii mei din guvern pentru că tolerează prea mult agresiunea occidentală, sperând la o soluție. Dar, în acest moment, nu se întrevede nicio soluție. Prin urmare, revin la ceea ce am propus în 2023 și 2024. Și, de data aceasta, sper că propunerile mele vor fi implementate, chiar dacă nu complet”, spune el.

Europa, amenințată din nou cu atacuri nucleare

Ideologul rus trasează și câteva linii de escaladare pentru „pace”: „Atacați inițial cu arme convenționale împotriva unor ținte simbolice sau logistice specifice de pe teritoriul european – nu Europa însăși, așa cum v-ați putea imagina, ci puncte specifice. Dacă nu dau înapoi, atunci treceți la atacuri nucleare – la scară largă, desigur, însoțite de un fel de ultimatum. Dacă nu dau înapoi – ei bine, unele țări europene trebuie să dispară. Aceasta este propunerea mea”.

Serghei Karaganov susține că reprezintă vocea majorității în Rusia: „Acum trei ani, când am propus pentru prima dată această idee, eram o voce minoritară mândră. Acum reprezint majoritatea covârșitoare – în armată, în cercurile politice și în societate”.

„Spiritul Alaska” este „o glumă”

Ideologul rus susține că președintele american Donald Trump, „cu toate glumele și poznele sale”, nu duce o politică externă proprie, ci în funcție de ceea ce i „s-a spus” pentru a obține o așa-zisă „răzbunare istorică” – asta deși, fapt omis de Karaganov, SUA nu ar avea niciun motiv pentru o astfel de răzbunare, în condițiile au ieșit învingătoare din cele două războaie mondiale și din Războiul Rece, în timp ce Vladimir Putin nu ascunde că duce o politică revanșardă pe motiv că Rusia ar fi fost „umilită”.

Pe fondul negocierilor inițiate de Donald Trump, Karaganov spune că nu-i va permite președintelui american să obțină ce i-ar fi trasat acei sforari din umbră pe care nu-i menționează absolut deloc, dar pe care și-i imaginează propagandistic. În timp ce Glenn Diesen numește „spiritul Alaksa” o glumă, Karaganov râde și plusează: „fie este o capcană, fie este o greșeală”.

„Cred că ne apropiem deja de punctul în care trebuie să începem să ne pedepsim dușmanii cu adevărat, sperând, desigur, să nu escaladăm într-un război nuclear la scară largă”, insistă el, revenind la ipoteza conflictului atomic.

„În primul rând, desigur, probabil va trebui să zdrobim acest regim de la Kiev și, fără escaladare nucleară, acest lucru pare fie imposibil, fie prea costisitor”, spune Karaganov.

„Prin urmare, sfatul meu pentru compatrioții mei (…) este să crească nivelul de presiune: mai întâi cu atacuri convenționale împotriva unor ținte simbolice, dar importante, centre logistice și baze militare. Dacă nu se opresc, atunci trebuie să trecem la atacuri nucleare, cu serii limitate”, insistă el.

Propuneri pentru o nouă înăsprire a doctrinei nucleare ruse

Prin urmare, Serghei Karaganov pledează pentru o nouă înăsprire a doctrinei nucleare ruse, pe care o consideră „depășită” în forma actuală.

„Permiteți-mi să vă reamintesc că doctrina noastră nucleară afirmă: «Nu pot exista învingători într-un război nuclear». Asta e o prostie. Victorii vor fi, pot fi și cu siguranță vor fi într-un război nuclear. Mă rog la Dumnezeu ca acest lucru să se întâmple, mai ales în Europa.

Cred că la un moment dat am putea chiar să dăm un ultimatum unora dintre vecinii noștri europeni – în special din Europa de Vest – pentru ca aceștia să dea înapoi sau să se predea. Dar înainte de asta, poate ar trebui să explorăm opțiunile limitate”, amenință el, stârnind zâmbete din partea comentatorului politic norvegian.

Karaganov menționează și o parte din propunerile pe care le pregătește pentru revizuirea docrinei nucleare ruse:

„Cred că, dacă suntem atacați de un grup de țări care ne depășesc semnificativ ca potențial economic, tehnologic și demografic, nu numai că avem dreptul – suntem obligați – să folosim arme nucleare.

A doua propunere pe care o prezint este ca șeful forțelor armate să transfere o parte din puterile sale către șeful forțelor armate ale Direcției Europene – un general susținut de ofițeri cu experiență în luptă.

Acest general ar trebui să fie responsabil pentru posibilitatea și, dacă este necesar, pentru obligația de a folosi toate mijloacele, inclusiv armele nucleare, împotriva acelor țări europene care au declanșat și continuă să poarte un război agresiv împotriva Rusiei”.

Rusia are origini politice mongole, nu este europeană

Karaganov propune decuplarea totală a Rusiei de Europa. „Rusia nu a fost niciodată o țară europeană. Încă de la început a fost eurasiatică. Nu ne-am tras rădăcinile culturale externe din Europa. Le-am luat din Palestina, din Bizanțul Mare, din lumea musulmană și din lumea budistă. Iar fundamentele politice și de politică externă ale societății și culturii noastre provin din Marele Imperiu Mongol.

Calea europeană a lui Petru cel Mare a fost utilă pentru că, la acea vreme, ne lipseau progresul tehnologic și cunoștințele. Armata noastră nu era atât de bine organizată, în timp ce europenii erau mult mai bine organizați. Dar această cale europeană, inițiată de Petru cel Mare, trebuia oprită undeva pe la sfârșitul secolului al XIX-lea sau începutul secolului al XX-lea.

Până atunci, împrumutasem tot ce putea fi pozitiv din Europa: organizarea militară (…). Am absorbit marea cultură europeană. Fără Europa, nu i-am fi avut pe Dostoievski, Tolstoi, Musorgski, Ceaikovski și alții. Dar, în mod ideal, ar fi trebuit să ne oprim la sfârșitul secolului al XIX-lea”, afirmă el.

„Trebuie să ne încheiem călătoria europeană. Dar Mozart, Beethoven și Shakespeare sunt atât compozitorii, cât și scriitorii noștri. Sunt adânc înrădăcinați în sufletele noastre. Europa, însă, trebuie să fie scoasă din istoria noastră – dar păstrată ca un element foarte interesant și util”, conchide Serghei Karaganov, numindu-i „idioți” și „corupți moral” pe rușii care resping dictatura lui Putin și își doresc o viață ca în Occident.

