Prețurile crescute i-au dezamăgit pe clienți

Conform publicației Blick, problema nu este izolată în Elveția. În Germania, a doua cea mai mare piață pentru Lindt după Statele Unite, iepurașii aurii de ciocolată au rămas să zacă pe rafturi în magazinele Rewe și Edeka. Aceștia au atribuit situația creșterilor bruște de prețuri.

În Elveția, prețurile au urcat semnificativ. În 2025, un iepuraș de ciocolată de 100 g costa 4,95 de franci, iar în 2026, același produs a ajuns la 5,95 de franci, marcând o creștere de 20%. Acest lucru se adaugă unei majorări de 40% a prețurilor întregii game Lindt & Sprüngli în ultimii patru ani.

Stocuri rămase pe rafturi, în ciuda reducerilor

Deși retailerii elvețieni, precum Denner, au aplicat reduceri masive după Paște, vânzările de iepurași de ciocolată rămân modeste. Denner nu a dorit să comenteze asupra vânzărilor actuale, dar stocurile mari de produse nevândute sunt încă vizibile în magazinele sale.

În fața scăderii cererii, Lindt își ajustează strategia de prețuri. În martie, CEO-ul companiei, Adalbert Lechner, declara că este „încă prea devreme” pentru reduceri, în ciuda scăderii prețului la cacao. Cu toate acestea, recent, Lindt a anunțat că va reduce prețurile pe piața germană, iar acum, un purtător de cuvânt al companiei a confirmat pentru «SonntagsBlick» că măsuri similare vor fi implementate și în Elveția în 2026.

„Ajustări de până la 20% se vor aplica unor produse precum pralinele Connaisseurs, batoanele de ciocolată Kirsch și Ursulețul Lindt”, a precizat reprezentantul companiei. Reduceri vor fi aplicate și altor sortimente de batoane de ciocolată.

În timp ce retailerii speră ca prețurile mai competitive să revitalizeze vânzările pentru sezonul de Paște 2027, rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor reuși să recâștige încrederea consumatorilor afectați de scumpiri.

