Iepurașii, prioritatea numărul unu pentru turiști

Este cu adevărat o experiență neobișnuită. Te așezi în iarbă și în câteva momente ești literalmente asediat de iepuri. Zâmbește, fotografiezi o raritate pe care nu o vei întâlni în altă parte.

Toate acestea atrag călători din întreaga lume pe insula Ōkunoshima, care se află în Japonia, în prefectura Hiroshima, între insulele Honshū și Shikoku.

Insula Ōkunoshima are o suprafață de aproximativ 70 de hectare și poate fi parcursă integral pe jos în câteva ore.

Popularitatea Ōkunoshimei este uriașă: zeci până la sute de mii de oameni o vizitează anual, în principal „pentru a experimenta drăgălășenia iepurilor pe viu”.

Aceste mici creaturi pufoase sunt pur și simplu prioritatea numărul unu pentru turiști. Pot să-i mângâie, să se fotografieze cu ei, să-i hrănească. De fapt, iepurii depind de ei, pentru că turiștii le oferă hrană.

Sunt 500 de iepuri peste tot

Sunt 400-500 de iepuri aici, ceea ce pe o insulă mică înseamnă că sunt practic peste tot. Se comportă și „destul de suveran”, ca și cum insula le-ar aparține, ceea ce este, într-un fel, adevărat.



Iepurii nu au apărut aici ca un proiect de marketing. Se spune că la începutul anilor 70, un grup de elevi a eliberat câțiva iepuri aici. Dar pentru că Ōkunoshima nu avea atunci prădători naturali, iepurii au început să se înmulțească rapid. Rezultatul este „un clan de iepuri numeros”.

Locul secret, care nu apărea pe hărți, unde japonezii făceau arme chimice

Pe insulă nu vei întâlni doar drăgălași pufoși. Ōkunoshima are un trecut întunecat. Turiștii văd adesea clădiri dărăpănate, structuri ruginite și chiar uneori o mască de gaz aruncată.

Toate acestea sunt legate de perioada dintre 1929 și 1945, când insula a servit ca un loc secret pentru producția de arme chimice.

Armata imperială japoneză producea aici în principal iperit și alte substanțe toxice. Insula era atât de secretă încât lipsea de pe unele hărți, iar muncitorii purtau măști de gaz și costume de protecție, pentru că mediul era extrem de periculos.

Decor postapocaliptic în contrast cu drăgălașii pufoși care invită la mângâiere.

După război, majoritatea facilităților au fost distruse sau abandonate, dar unele clădiri au rămas în picioare.

Întreaga insulă astăzi pare un mare paradox: „decor postapocaliptic” în contrast cu drăgălașii pufoși care invită la mângâiere.