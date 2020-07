Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași spun că bărbatul s-a internat la finalul lunii mai și după trei săptămâni în care a avut o formă medie a bolii, cu unele simptome mai severe, acesta a avut două teste negative la 24 de ore și se încadra metodologiei stabilite de Ministerul Sănătății pentru externare.

Pacientul a solicitat însă medicilor să mai rămână în spital până când va putea să țină sub control problemele respiratorii cu care l-a lăsat virusul.

„El a avut două teste negative, dar are încă fenomene respiratorii medii și are ședințe cu kinetoterapeutul din spital, care îi explică cum să se descurce și să respire acasă. El mai stă de vorbă și cu personalul medical și cu psihologii din spital și cred că vrea să mai stea pentru că se simte în siguranță. A avut o formă medie a bolii, cu unele disfuncții respiratorii în urma cărora a avut nevoie, din când în când, și de oxigen, dar fără a fi intubat”, a declarat dr. Carmen Dorobăț, managerul spitalului, pentru Libertatea.

Într-o intervenție la Digi24, bărbatul a spus că a ajuns la spital cu simptome ușoare și că, încet-încet, boala i s-a agravat. Acesta a explicat că vrea să rămână la spital în continuare pentru că are probleme mari de respirație și acasă nu are aparatul de la spital pe care să-l folosească atunci când se simte slăbit.

„Nu credeam că o să am o formă gravă am văzut mulți bolnavi asimptomatici care veneau și plecau și am zis că nu e grav, dar o persoană nu se compară cu alta și stau aici de 39 de zile. M-am bucurat când am răspuns la tratament, m-am negativat foarte greu, am preferat să rămân în spital și să plec când sunt cât de cât în stare normală, să nu am probleme. Am rămas singur în salon aici, niciunul dintre cei internați nu a făcut forma gravă pe care am făcut-o eu, că nu puteam să respir”, a spus bărbatul pentru Digi24.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase spune că la Iași, până pe data de 6 iulie, nu a fost niciun caz de pacient care să solicite externarea pe propria răspundere și că în momentul de față sunt mai multe locuri libere decât de obicei, aproximativ 90, astfel că încearcă să se trateze mai amplu și alte patologii infecțioase.



