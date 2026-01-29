Campania se desfășoară în perioada1 februarie – 30 aprilie 2026

Proiectul se derulează pe o perioadă de trei luni, între 1 februarie și 30 aprilie 2026, și are ca scop prevenirea abandonării mobilierului vechi, prin promovarea reutilizării și prelungirea duratei de viață a obiectelor de mobilier.

Programul se adresează cu prioritate locuitorilor din Sectorul 1, dar este deschis tuturor celor care doresc să predea mobilier uzat la magazinul IKEA Băneasa.

Sunt acceptate piese de mobilier asamblate și funcționale, precum scaune, mese, canapele, dulapuri sau mobilier de birou. Fiecare persoană poate preda maximum cinci articole.

Mobilierul colectat va fi donat către comunități defavorizate, prin intermediul organizațiilor neguvernamentale partenere implicate în proiect.

Vouchere de 25 de lei pentru membrii IKEA Family

Membrii IKEA Family care predau mobilierul uzat primesc un voucher fizic de 25 de lei pentru fiecare piesă predată, în limita a cinci vouchere per persoană. Pentru acordarea voucherelor este obligatorie prezentarea cardului IKEA Family.

Voucherele pot fi folosite exclusiv în magazinul IKEA Băneasa până la data de 31 mai 2026 inclusiv. Valoarea lor este dedusă automat din totalul bonului de cumpărături, iar clientul achită diferența rămasă.

„Prin parteneriatul cu Primăria Sectorului 1, ne dorim să contribuim la economisirea resurselor și la protejarea mediului, prin identificarea unor soluții de reutilizare a pieselor de mobilier folosite și evitarea transformării lor în deșeuri”, a declarat Mihai Boian, Market Manager IKEA Băneasa.

El a subliniat că proiectul sprijină și persoanele aflate în nevoie, oferind mobilierului uzat o nouă viață.

Un pas înainte pentru protejarea mediu

Potrivit datelor furnizate de autorități, în Sectorul 1, deșeurile voluminoase, care includ mobilier vechi, saltele și alte obiecte mari, reprezintă aproximativ 34% din totalul deșeurilor municipale. Anual sunt colectate aproximativ 300 de tone de astfel de materiale.

Aceste cifre arată nevoia unor soluții mai eficiente pentru gestionarea mobilierului uzat și reducerea cantității de deșeuri. Primarul Sectorului 1, George Tuță, spune că proiectul are un dublu beneficiu, atât pentru mediu, cât și pentru comunitățile vulnerabile.

„Acest proiect pilot ne ajută să gestionăm mai eficient deșeurile voluminoase din Sectorul 1 și, în același timp, să susținem comunitățile vulnerabile. Parteneriatul cu IKEA arată cum colaborarea dintre administrația locală și mediul privat poate genera beneficii reale pentru oameni și pentru mediu”, a declarat edilul.

Colectarea mobilierului are loc într-o zonă special amenajată din parcarea magazinului IKEA Băneasa, în fiecare săptămână, de miercuri până duminică, între orele 16:00 și 20:00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE