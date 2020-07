În decembrie 2019, după ce şi-a dat demisia din PSD, acesta a lansat Platforma Social Liberală (PSL), un proiect politic demarat împreună cu analistul politic Alexandru Coita, fost consilier onorific al premierului Viorica Dăncilă.



„Vă aștept alături de mine la Capitală, să facem #CuratenieGenerala. Candidez la Primăria Generală a Capitalei, pentru că m-am săturat de clasa politică actuală, de 30 de ani de minciună, incompetență, corupție și vrăjeală. Vreau să vă ofer o alternativă reală, tânără, civilizată și cu viziune antreprenorială care vrea și este pregătită să schimbe transparent, împreună cu voi, realitatea și clasa politică actuală”, a anunţat el pe Facebook.

Fostul social-democrat mai afirmă că, până la vârsta de 37 de ani, pe care o va împlini în curând, a realizat „mai multe proiecte și a creat mai multe locuri de muncă decât toți contracandidații săi la un loc, în administrația publică, dar și în mediul privat!”.

„În perioada în care am fost ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat am creat și implementat cel mai important și de succes proiect din istoria antreprenoriatului românesc, Start-Up Nation, proiect prin care am contribuit la crearea unei noi generații de antreprenori în România. Atât România, cât și Bucureștiul au nevoie de patrioți, de oameni care își iubesc cu adevărat țara și sunt dispuși să lupte pentru ea necondiționat. În curând voi anunța viziunea mea pentru București și lista completă de candidați PSL pentru toate cele 6 sectoare”, mai spune Ilan Laufer.

