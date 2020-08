Ileana Șipoteanu i-a făcut parastas soțului ei, în condițiile impuse de pandemie. “A fost un artist care a ars tot timpul”

“Ne lipsește foarte mult. A fost un artist care a ars tot timpul. Lucra 25 din 24 de ore și totuși a plecat prea curând.

Mai avea mult de lucru. Dacă ar fi apucat perioada asta a pandemiei, sigur ar fi scris 200 de melodii sau vreo câteva spectacole”, a declarat artista pentru Click!.

Sâmbătă, Ileana Șipoteanu i-a făcut parastas lui Dumitru Lupu, în condițiile impuse de pandemie.

“Am făcut pomenirea de 3 ani la mormânt, doar cu câțiva prieteni, ca să respectăm cerințele acestei perioade. Am stat vreo două ore acolo și ne-am adus aminte fiecare câte ceva haios despre el. Am plâns și am râs, dar s-a și cântat”, a mai spus Ileana Șipoteanu potrivit sursei citate.