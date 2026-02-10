„În perioada imediat următoare vom face o nominalizare. E vorba de săptămâni. Va fi de la Partidul Național Liberal. Va fi susținut de PNL”, a spus Bolojan, întrebat despre acest subiect. Precizarea că „va fi susținut de PNL” înseamnă că există posibilitatea ca noul ministru să nu fie membru PNL.

Premierul nu a oferit niciun nume, ci doar a adăugat că „sunt mai mulți colegi care sunt în discuție” și a susținut că varianta conform căreia a fost refuzat sau nu există doritori este falsă. Șeful Guvernului, care conduce interimar Ministerul Educației după demisia lui Daniel David, nu a oferit însă nicio explicație pentru aceste amânări succesive.

„Gândiți-vă, anul trecut a fost un moment dificil pentru domnul David, care în perioada mandatului lui a trebuit să gestioneze și, practic, această creștere a normei didactice, care, în mod cert, nu a fost una populară în rândul cadrelor didactice. Și, atunci, sigur, gândindu-te că ai o carieră pe care ți-ai format-o în ani de zile și poți să ți-o strici ocupând un anumit post. Vă rog să vă gândiți la mine, în ce situație sunt, totuși am muncit 20 de ani în administrație, eram un om care am făcut ceva și în șase luni de zile poți să ți-o ștergi cu buretele, dar țara noastră uneori merită asta și chiar și domeniul învățământului merită”, a conchis Bolojan.

Amintim că, pe 4 februarie, Ilie Bolojan a anunțat într-o conferință de presă că „săptămâna viitoare e foarte probabil să avem un nou ministru” și că și-a delegat competențele secretarilor de stat, cu excepția „problemelor mari”.

Preşedintele Nicuşor Dan a lăsat însă de înțeles pe 29 ianuarie că nimeni nu își asumă să preia funcția de ministru al educaţiei, ținând cont de finanțarea insuficientă şi de măsurile luate de Guvernul Bolojan pentru reducerea deficitului bugetar, care au afectat și acest sector.

Ministerul Educației a rămas fără ministru după ce Daniel David și-a dat demisia pe 22 decembrie 2025. Deocamdată, premierul Ilie Bolojan conduce interimar instituția, pentru că nu a găsit un înlocuitor.

