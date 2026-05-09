Ilie Bolojan dă vina pe comunism, de Ziua Europei, pentru că: „Modernizarea României este o luptă grea”

„Modernizarea României este o luptă grea”, a precizat Ilie Bolojan, referindu-se la eforturile de reformă care afectează un vechi sistem de putere, moștenit, spune el, din comunism, regim care a căzut în urmă cu 37 de ani.

„Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relații, nu prin competență, în care resursele statului serveau rețele de influență, nu oamenii.

Astăzi, acest sistem reacționează. Pentru că reformele îi taie privilegiile și sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea.

Europa înseamnă exact opusul: instituții puternice, lege egală pentru toți, respect pentru banul public și șanse câștigate prin muncă.

Vrem o țară a șanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o țară dominată de ură și dezinformare?

Le mulțumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în București, sunt alături de ei și de toți cei care cred într-o Românie europeană, modernă și dreaptă.

Democrația nu se apără o dată la câțiva ani. Se apără în fiecare zi”.

