UPDATE ora 21.37: După ce Libertatea a semnalat că Executivul nu a transmis nimic timp de mai multe ore, a venit și comunicatul în care scrie că „oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare și promovarea producătorilor români pe piețele europene” au fost temele discutate.

Un alt subiect a fost promovarea producătorilor români pe piețele europene. ”Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a afirmat premierul Bolojan.

Discuțiile au mai vizat și colaborarea în domeniul digital. „Prim-ministrul a afirmat că digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică sunt aspecte de interes pentru Guvern, având în vedere impactul acestora asupra bunului mers al economiei”, potrivit comunicatului din care însă nu reiese cum va colabora mai exact Guvernul cu Schwarz Group în digitalizare.

UPDATE ora 21.15: Guvernul României nu a oferit până la această oră niciun comunicat în care să explice motivul vizitei sau ce s-a discutat și nu a difuzat nici imagini.

Foarte rar se întâmplă ca Executivul să nu comunice nimic după întrevederile oficiale din Palatul Victoria.

Știrea inițială, ora 16.00: Întâlnirea, programată pentru ora 15.00, a fost anunțată de Guvern ziua precedentă, dar în acest moment nu se știe ce au discutat Bolojan și CEO-ul Schwarz Group. Este însă de așteptat ca Guvernul României să ofere un comunicat și imagini mai târziu.

Amintim că discuția dintre premierul României și Gerd Chrzanowski a fost programată la două săptămâni după ce Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care grupul Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, preia supermarketurile La Cocoș, dar cu anumite condiții. Printre altele, grupul Schwarz trebuie să continue politica de prețuri și să nu crească adaosul comercial peste un anumit nivel stabilit ca reper, timp de 4 ani, și să nu închidă afacerea în primii 5 ani.

Schwarz Group este unul dintre cele mai mari grupuri de retail din lume, cu sediul în Neckarsulm, Germania. Este compania-mamă a unor lanțuri de magazine foarte cunoscute în Europa. Principalele branduri din grup sunt Lidl și Kaufland.

Potrivit celor mai recente informații disponibile, Schwarz Group a raportat pentru anul fiscal 2024 o cifră de afaceri totală de aproximativ 175 miliarde de euro, ceea ce înseamnă aproape jumătate din valoarea economiei României într-un an.

CEO-ul Schwarz Group este Gerd Chrzanowski

Din 2020, CEO-ul Schwarz Group este Gerd Chrzanowski, un neamț în vârstă de 54 de ani. El este șeful companiei care are peste 550.000 de angajați și 13.000 de magazine în peste 30 de țări și este considerat unul dintre cei mai influenți manageri din industria globală de retail.

