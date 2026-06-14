„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD. Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială.”, a scris Bolojan pe Facebook.

Bolojan confirmă astfel că Veștea, care e președintele Consiliului Județean Brașov ales pe listele PNL, nu are mandat de la partid să preia funcția de premier. Veștea , de asemenea, și prim vicepreședintele partidului, membru în Biroul Politic.

Adrian Veștea este unul dintre liberalii pe care Ilie Bolojan i-a luat în echipa sa imediat ce a preluat conducerea interimară a PNL, după eșecul fostului lider al partidului la alegerile prezidențiale din 28 noiembrie 2024, Nicolae Ciucă.

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