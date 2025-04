Sursă: Vlad Chirea/Libertatea

„Acum, într-una din zile, am ieşit într-o seară, eram destul de surescitat, şi zic să fac o plimbare de 10 minute prin curtea Palatului Cotroceni. E o curte mică de vreo 13 hectare de grădină. Şi când am văzut florile şi toate aleile puse la punct, eu nu mai ieşisem, chiar dacă eram acolo, aveam un cerc din ăsta strâmt. Am zis, totuşi, cine lucrează? Trebuie să-i cunosc pe oameni ăştia”, a mărturisit președintele interimar.

El a aflat că întreaga responsabilitate pentru întreținerea grădinilor revine unei echipe formate din 13 grădinari dedicați.

Ziua Porților deschise la Palatul Cotroceni, Foto: Vlad Chirea

„Am 13 colegi, 13 grădinari, nişte oameni simpli, care fac naveta de la Bolintin, din zona Giurgiu, deci vin o oră jumate în fiecare dimineaţă, pe un salariu destul de mic, şi lucrează din greu. Vă daţi seama, când e vară, e vară, când e toamnă, plouă, dar arată totul impecabil”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a făcut o paralelă între munca grădinarilor și funcționarea eficientă a guvernării.

„O schimbare, că e într-o ţară, că e o comunitate, nu se face de către un om. Se face de echipe puternice şi se face de fiecare om acolo unde este. Şi grădinarul ăla, care şi-a făcut treaba, a făcut ca astăzi, când au venit câteva mii de oameni, să se simtă bine plimbându-se printr-un parc care este îngrijit, care este pus la punct. Aşa e şi într-o guvernare. Dacă nu ai echipe puternice şi nu ai oameni serioşi, n-ai făcut nimic.”, a adăugat Ilie Bolojan.

În luna martie, Ilie Bolojan a decis să deschidă grădinile, curtea interioară și biserica Palatului Cotroceni pentru publicul larg.

