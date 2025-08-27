„De când sunt la Guvern am aprobat o singură hotărâre, săptămâna trecută, câteva zeci de mii de euro, deci o sumă nesemnificativă. Iar sprijinul pe care România l-a acordat cât timp eu am fost președinte (n.red. timp de 3 luni, în primăvară) a însemnat în general muniție de producție sovietică pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc. Au multe arme din perioada sovietică. Deci, practic, acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România. De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, de exemplu au fost instruiți piloți ucraineni pe aerodromurile noastre”, a spus Bolojan.

„Există o întreagă teorie legată de banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina și trebuie să discutăm foarte deschis. Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiții în securitatea României, în securitatea României”, a adăugat el.

Ajutorul dat de România către Ucraina a fost secretizat încă din vremea președintelui Klaus Iohannis. Țara noastră este printre puținele țări din UE care nu au oferit niciodată detalii despre sprijinul militar și financiar acordat țării conduse de Volodimir Zelenski.

Totuși, partea ucraineană a făcut recent câteva precizări. Pe 25 august, miniștrii Apărării din România și Ucraina, Ionuț Moșteanu și Denis Șmîhal, s-au întâlnit la Kiev. La scurt timp, Ucraina a anunțat că așteaptă ca România să livreze al 23-lea pachet de ajutor militar promis, ca parte a sprijinului pentru a face față invaziei ruse începute acum trei ani și jumătate. Deocamdată, România a livrat 22 de pachete militare.