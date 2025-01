I-a anunțat doar pe Bolojan și Kelemen Hunor, înainte să facă publică decizia la TV

„Pe cei pe care i-am avut la îndemână i-am anunțat. Pe domnul Bolojan și pe domnul Kelemen. Domnul Ciolacu nu este în aceeași localitate cu mine, dar mesajul este același pentru toți. Nu le-am spus nimic neobișnuit sau senzațional. Le-am adus la cunoștință modul văd eu lucrurile”, a afirmat Crin Antonescu la Antena 3.

Fostul președinte al PNL din perioada 2009-2014 a precizat că decizia sa este motivată în primul rând de faptul că nu s-au stabilit datele oficiale ale alegerilor prezidențiale 2025, deși ele au apărut pe surse, oferite de PSD și PNL.

„Primul lucru, faptul că nu s-a stabilit o dată a alegerilor prezidențiale, chestiune care nu mă afectează doar pe mine, ci întreaga societate. Cred că este o chestiune necesară pentru atmosfera politică pe care România o trăiește în aceste zile. Și doi, PSD și PNL, în mod public spun că e o ipoteză, că o să mai vedem, că nu s-a hotărât încă și așa mai departe. Mi se pare că această chestiune trebuie rezolvată foarte serios”, a completat el.

Crin Antonescu s-a autosuspendat din calitatea de candidat comun al coaliției la prezidenţiale

Crin Antonescu, 65 de ani, a anunțat sâmbătă seară, 4 ianuarie, că își suspendă candidatura la alegerile prezidențiale și a acuzat partidele din coaliție că l-au lăsat singur.

„În mod unilateral, adică eu, candidatul, consider acordul privitor la această candidatură suspendat. Eu îl declar suspendat. Am intrat în această bătălie, eu nu mă tem de astfel de bătălii, eu am dus astfel de bătălii, ştiam că nu e o armată pregătită în spatele meu şi că trebuie să mă duc singur sub focul inamic, niciun fel de problemă, numai că mi se pare inacceptabil să văd oamenii din partidele care şi-au declarat susţinerea pentru candidatura mea să vină în mod public şi să spună că de fapt nu ştim, că o să mai vedem”, a spus Antonescu la Digi24,

Decizia a venit la nici două săptămâni după ce a confirmat discuțiile cu PSD și PNL pentru a fi candidat comun la prezidențiale. Pe 22 decembrie 2024, Antonescu a declarat că poartă discuții cu partidele proeuropene privind candidatura sa, așa cum scrisese Libertate, citând surse din ambele partide.

Pe 28 decembrie 2024, coaliția PSD-PNL-UDMR a stabilit în ședința de la Palatul Victoria calendarul alegerilor prezidențiale 2025, potrivit surselor Libertatea. Primul tur a fost programat pe 23 martie, iar al doilea pe 6 aprilie 2025. Totuși, până acum nu a fost dată nicio hotărâre de Guvern care să bată în cuie aceste date.

Iohannis, președinte până în primăvara lui 2025

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România, desfășurat pe 24 noiembrie 2024, a fost câștigat surprinzător de Călin Georgescu. Într-o ședință CSAT convocată pe 28 noiembrie de Klaus Iohannis, au fost prezentate documente care arătau cum a fost sprijinit Călin Georgescu pe rețeaua TikTok, folosindu-se influența Rusiei.

După ce rapoartele SRI și SIE au fost desecretizate, Curtea Constituțională a anulat pe 6 decembrie 2024 alegerile prezidențiale.

Klaus Iohannis a explicat în aceeași seară că „am primit semnale, la început doar telefonice, de la servicii, că anumite lucruri sunt ciudate” și că de aceea a decis să convoace CSAT. În aceste condiții, Iohannis a anunțat că rămâne președintele României până când se vor organiza noi alegeri, deși mandatul său expira pe 21 decembrie 2024.

