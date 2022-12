Ilie Năstase, general-maior cu două stele, a venit îmbrăcat la eveniment într-o uniformă albă de paradă. Acesta a fost însoţit de Corina Martin, consul onorific al Kazahstanului, arată sursa citată.

„Anul trecut am fost la București cu fetița mea și nu ne-au lăsat să intrăm. Anul acesta am venit aici și nu ne-a spus nimeni nimic. Ne-am așezat aici lângă oameni. dacă nici acum de Ziua României nu suntem buni unii cu alții înseamnă că nu ne mai facem bine la cap. Transmit românilor ca oriunde ar fi să iubească țara asta. Toți care am plecat trebuie să ne identificăm doar ca poporul român. Trebuie să fim mai buni cu ai noștri. Noi suntem mai buni cu străinii. În loc să îi ajutăm pe ai noștri îi ajutăm pe străini. Foarte bine că îi ajutăm, dar în primul rând trebuie să îi ajutăm pe ai noștri”, a declarat Ilie Năstase, conform Ziua de Constanţa.

La parada militară au participat soldați din Statele Unite și Canada, mai multe vehicule de intervenție din cadrul structurilor Ministerului de Interne și doar câteva care aparțineau Ministerului Apărării, notează publicaţia locală.

A ameninţat că pleacă din România

Ilie Năstase a îmbrăcat haina militară de Ziua Naţională, după ce în urmă cu două săptămâni ameninţa că pleacă din ţară.

Pe 18 noiembrie, Ilie Năstase a fost prins din nou sub influența alcoolului la volan. Contactat de Libertatea, primul număr 1 din istoria ATP a spus că a băut două beri și că va pleca din România: „Nu mai vreau să stau în țara asta”.

„M-a oprit Poliția. Băusem două beri, dar în România nu ai voie nici o bere. Și mi-au dat o amendă. Plec din România. Nu mai vreau să stau în țara asta. Mulțumesc frumos”, afirma Ilie Năstase pentru Libertatea.

