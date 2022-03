Scena emoționantă a fost surprinsă duminică, 13 martie, pe o stradă dintr-un cartier al orașului Irpin, aflat în apropierea capitalei ucrainene, Kiev, de fotograful Marcus Yam de la Los Angeles Times.

Paralizat de frică, animalul nu mai vrea să plece din mijlocul străzii. Încercând să-l liniștească, sportivul își lipește fruntea de capul patrupedului, în timp ce în jurul lor se pot observa distrugerile lăsate în urmă de bombardamente.

Timp de mai multe zile, orașul Irpin a fost bombardat intens de forțele ruse. 2.000 de persoane, între care și 200 de copii, au fost evacuați luni, 7 martie, de autorități. Totul după ce cu o zi înainte opt civili fuseseră uciși de armata rusă în timpul evacuării.

Oamenii au fost nevoiți să plece din oraș la pas, pentru că principalele drumuri și calea ferată au fost distruse de trupele ruse, în timp ce forțele ucrainene au dărâmat un pod încercând să oprească avansarea adversarilor. Podul distrus a fost folosit inclusiv ca adăpost de civili.

De altfel, o altă fotografie, surprinsă de fotoreporterul AP Emilio Morenatti, în care zeci de oameni stau înghesuiți sub podul distrus, cu câte un bagaj mic, așteptând să le vină rândul să treacă podul, a devent virală în mediul online.

Ukrainians crowd under a destroyed bridge as they try to flee crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Saturday, March 5, 2022. pic.twitter.com/4OUFbemLXJ