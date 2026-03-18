Detalii de la NASA despre „mingea de foc” care a luminat cerul

Potrivit NASA, mingea de foc a fost cauzată de un asteroid de aproximativ șapte tone, cu un diametru de aproape doi metri. Acesta se deplasa cu o viteză de 64.000 km/h înainte să explodeze deasupra orașului Valley, Ohio.

„Explozia a avut o forță echivalentă cu 250 de tone de TNT și este posibil să fi zguduit case aflate la nord de Medina”, a declarat agenția. Fragmente ale meteoritului au ajuns pe sol sub formă de meteoriți, dar nu au fost raportate pagube majore.

Ce spun experții despre fenomenul spectaculos de pe cer

Robert Lunsford, reprezentant al Societății Americane de Meteori, a explicat că mingea de foc a fost suficient de mare pentru a supraviețui până în straturile inferioare ale atmosferei, unde densitatea aerului permite transportul sunetului. „Oamenii aflați sub traiectoria acestei mingi de foc au auzit un bubuit sonic întârziat produs de aceasta”, a spus el.

Astrofizicianul Jonathan McDowell a exclus ca obiectul să fie o bucată de deșeuri spațiale, subliniind că acestea tind să încetinească sub viteza supersonică înainte de a produce un astfel de zgomot. Originea asteroidului rămâne un mister, deși Pământul este constant bombardat de praf și roci spațiale. Cele mai mari dintre ele pot fi vizibile chiar în timpul zilei, dacă nu se dezintegrează complet în atmosferă.

„Primim mai multe rapoarte despre sfere de foc pe timp de zi pe lună, din întreaga lume”, a adăugat Lunsford. „Deși sunt spectaculoase, ele reprezintă mai puțin de unu la sută din totalul rapoartelor primite de noi.”. Astfel de evenimente, deși rare pentru indivizi, sunt relativ comune la nivel global.

